Necla Teyze İçin Adalet Eylemi Kadıköy'de Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Necla Teyze İçin Adalet Eylemi Kadıköy'de Düzenlendi

Geniş Video İzle

Kadıköy'de yaşam hakkı savunucuları, sosyal medyada hedef gösterilen ve evinde çıkan yangında hayatını kaybeden Ülker Güleryüz (Necla Teyze) için 'Necla Teyze İçin Adalet' eylemi gerçekleştirdi. Savunucular, Necla Teyze'nin şüpheli ölümünün aydınlatılması ve sorumluların yargılanması için etkin bir soruşturma çağrısında bulundu.

22.02.2025 18:33  Güncelleme: 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Hakan KAYA - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - Kadıköy'de Süreyya Operası önünde toplanan yaşam hakkı savunucuları, sosyal medyada hedef gösterildikten sonra evinde çıkan yangında hayatını kaybeden Ülker Güleryüz (Necla Teyze) için "Necla Teyze İçin Adalet" eylemi yaptı. İstanbul Hayvan Hakları Meclisi adına konuşan Av. Arzu Aydoğan, "Necla Teyze'nin şüpheli ölümünün üzeri örtülmemeli. Yetkilileri, sorumluların tespit edilmesi ve yargılanması için etkin bir soruşturma yürütmeye çağırıyoruz" dedi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 'Necla Teyze' olarak bilinen Ülker Güleryüz'ün sosyal medyada hedef gösterildikten sonra evinde üç köpeğiyle birlikte yanarak hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve Hayvan Hakları Meclisi üyeleri Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya gelerek Ülker Güleryüz'ün ölümünün aydınlatılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

İstanbul Hayvan Hakları Meclisi adına konuşan Arzu Aydoğan, Ülker Güleryüz'ün belediyenin köpekleri toplamasına karşı çıktığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Güvenli Sokaklar Derneği (GÜSODER) tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarının altında Güleryüz'ü doğrudan hedef alan ve hedef gösteren yorumlar yapıldığını belirtti.

"Gece kör karanlıkta inceleme yapıldı, yanmayan, bacası olmayan soba suçlu gösterildi"

Aydoğan, Necla Teyze'nin, sosyal medyada başlatılan linç kampanyası nedeniyle öldürülmüş olabileceğini ileri sürerek, şöyle konuştu:

"Maalesef olaya ilişkin soruşturma süreci bizi şüpheye düşürecek şekilde ilerledi. Olay yeri inceleme, gece kör karanlıkta inceleme yaptı. Rapor yazıldı. Yanmayan, bacası olmayan soba suçlu gösterildi. Sonra apar topar otopsi çıkartıldı ve perşembe günü Necla Teyze'yi toprağa verdik. Hiçbir yerde göremediğimiz bu hız, bizi 'acaba bu olay örtbas edilmeye mi çalışılıyor?' diye sormaya itiyor.

Yıllardır adalet beklediğimiz cinayetlere, şüpheli ölümlere bir yenisi daha eklensin istemiyoruz. Antalya'da mermer ocaklarına kaşı çıkan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu, İzmir'de sokağındaki köpekleri besleyen Yahya Köşek, Meryem Köşek ve kızı Funda Güçlü ve daha nice cinayete kurban gidenler daha adil daha dengeli bir dünya istedikleri ve yaşam hakkını savundukları için öldürüldü. Bu karanlığın dağılması, adaletin sağlanması için daha kaç cinayet işlenmesi gerekiyor?"

"Herkesi dayanışmaya ve mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz"

Necla Teyze ve öldürülen tüm hayvanlar için adalet aramaktan ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini ifade eden Aydoğan, "Bizler, yaşam hakkı savunucuları olarak, Necla Teyze'nin, Osmaniye'de ve diğer her yerde öldürülen tüm patili dostlarımızın yasını tutarken mücadeleyi büyütmekle yükümlüyüz. Necla Teyze ve öldürülen dostlarımız için adalet aramaktan, hayvanların yaşam hakkını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu uğurda herkesi dayanışmaya ve mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz" diye konuştu.

"Yetkilileri, sorumluların tespit edilmesi ve yargılanması için etkin bir soruşturma yürütmeye çağırıyoruz"

"Necla Teyze'nin şüpheli ölümünün üzeri örtülmemeli" diyen Aydoğan, "Yetkilileri, sorumluların tespit edilmesi ve yargılanması için etkin bir soruşturma yürütmeye çağırıyoruz. Necla Teyze'nin hikayesi, hepimiz için bir çağrıdır. Adalet için, yaşam hakkı için, hayvanlar için harekete geçme zamanı. Necla Teyze'nin sesi olalım, hayvan dostlarımızın sesi olalım. Her birimize, bu mücadelenin ihtiyacı olduğu gibi her birimizin de bu mücadeleye verebileceği katkı var. Hep birlikte, daha güçlü bir dayanışmayla mücadeleye devam edeceğiz. Sakın unutmayın, biz milyonlarız. ve de bu haklı mücadelemizde ya kazanacağız ya da kazanacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Sosyal Medya, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Hukuk, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Necla Teyze İçin Adalet Eylemi Kadıköy'de Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:50 Kulisler kaynıyor AK Parti’ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK’ya seçildi Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi
22:11 Vatikan: Papa Franciscus’un durumu kritik Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik
21:40 “İmamoğlu’nun diploması iptal edildi“ iddiasına CHP’den yanıt "İmamoğlu'nun diploması iptal edildi" iddiasına CHP'den yanıt
21:20 Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı Dev bankadan açıklama var Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
20:29 Ege Denizi’nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
09:49 Monaco, Al-Musrati’nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 23:17:34. #1.12#
SON DAKİKA: Necla Teyze İçin Adalet Eylemi Kadıköy'de Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.