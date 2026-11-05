Neco ve Grup Gündoğarken, CSO Ada Ankara'da sevenleriyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Neco ve Grup Gündoğarken, CSO Ada Ankara'da sevenleriyle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Neco ve Grup Gündoğarken, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da konser verdi. Grup Gündoğarken'in de sahne aldığı konserde Neco, dijital platformlarda yeniden popülerlik kazanan 'Seni Bana Katsam' şarkısını seslendirdi.

Neco (Tahir Nejat Özyılmazel) ve Grup Gündoğarken, Ankara'da verdikleri konserde geçmişten bugüne farklı kuşakların hafızasında yer edinen eserlerini seslendirdi.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konserde, ilk olarak Grup Gündoğarken sahne aldı.

Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen, ilk olarak grubun adını taşıyan "Gündoğarken" adlı şarkılarını seslendirdi.

Konserde, "Sensiz Olmaz", "Olacak O Kadar" ve "Aşık Oluyorum Eyvah" gibi sevilen eserler de dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Neco da sevilen eserleriyle, son dönemde dijital platformlarda yeniden popülerlik kazanan "Seni Bana Katsam" şarkısını seslendirdi.

Öte yandan, Neco ve Grup Gündoğarken aynı sahneyi paylaşarak, "Sen Benim Şarkılarımsın" gibi bilinen eserleri de dinleyicilerin beğenisine sundu.

Kaynak: AA
Grup GündoğarkenZiraat BankasıKültür SanatMagazinAnkaraGüncelNecoSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm nedeni belli oldu Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
Sebastian Hoeness’ten Okan Buruk’un sözlerine tepki Sebastian Hoeness'ten Okan Buruk'un sözlerine tepki
AK Partili Şamil Tayyar, Yeni Partili ismin pavyon mesajını ifşa etti AK Partili Şamil Tayyar, Yeni Partili ismin pavyon mesajını ifşa etti
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
12 şutta 9 gol yiyen kaleci Risser’e bir şok daha 12 şutta 9 gol yiyen kaleci Risser'e bir şok daha
23:44
Üst üste yedinci galibiyet Bournemouth durdurulamıyor
Üst üste yedinci galibiyet! Bournemouth durdurulamıyor
23:20
Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya’nın sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar
Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya’nın sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar
22:43
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebi
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebi
22:15
Afyonkarahisar’daki katliamda acı detaylar 8 kişinin yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu
Afyonkarahisar'daki katliamda acı detaylar! 8 kişinin yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu
21:43
Bakan Şimşek’ten emekliye seyyanen zam müjdesi
Bakan Şimşek'ten emekliye seyyanen zam müjdesi
21:23
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi katleden saldırgan böyle yakalandı
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden saldırgan böyle yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 23:57:14. #7.13#
SON DAKİKA: Neco ve Grup Gündoğarken, CSO Ada Ankara'da sevenleriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android