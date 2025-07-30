Sayısız tiyatro oyununda başrol oynayan ve sinema filmlerinde rol alan oyuncu Nedret Güvenç, vefatının 4. yılında anılıyor.

Tam adı Mükerrem Nedret Güvenç olan oyuncu 5 Eylül 1930'da İzmir'in Çeşme ilçesi Çiftlik köyünde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuarı'nda şan ve piyano bölümlerini bitirdi.

İlk olarak İzmir Büyükşehir Tiyatrosunda 1948'de "Kadınlar Terzihanesi" ve "Portakal Kabukları" adlı çocuk oyunuyla sahneye çıkan Güvenç, İzmir Şehir Tiyatroları 1950 yılında kapatılınca ailesiyle İstanbul'a taşındı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarına katıldı.

300'den fazla filmde rol aldı

"Yüzbaşı Tahsin" fil­miyle 1950'de sinemaya başlayan oyuncu, sanat hayatı boyunca 300'den fazla filmde rol aldı ve birçok yabancı filmin seslendirmesinde de çalıştı.

Güvenç, 1959-1960 yılları arasında Cüneyt Gökçer'in davetiyle Ankara Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak sahneye çıktı, sonrasında tekrar İstanbul'a döndü.

"En Büyük Kumar" oyunu ile 1974'te yönetmenliğe başlayan sanatçı, "Bernarda Alba'nın Evi" oyununun yönetmenliğini de üstlendi.

Sanatçı, 1995'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından emekli olduktan sonra Gencay Gürün'ün kurduğu "Tiyatro İstanbul" bünyesine katıldı. Sayısız tiyatro oyununda da başrol oynayan ve pek çok ödül alan Güvenç'e 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Devlet Sanatçısı" unvanı verildi.

Filmlerde genellikle "anne" rollerini üstlenen Güvenç, bir röportajında "Yeşilçam'ın kıdemli annesiyim. Esas kız rollerimden sonra hep iyi kadın rollerini oynadım. Devamında hep bana anne rolleri geldi. İki defa Sadri Alışık ve Yılmaz Köksal'la olmak üzere 'Avare' filmini çektim. İkisinde de anne rolünde beni aldılar." ifadelerini kullanmıştı.

"Mesleğe karşı fedakarlıklarımın semeresini fazlasıyla aldım"

Türkiye'nin 2009 Dünya Tiyatro Günü bildirisini de yazan Nedret Güvenç'in aynı zamanda öykü ve hikaye denemeleri bulunuyor.

Güvenç, 1989'da "Kum Zambakları", 1991'de "Bir Zamanlar İzmir'de", 2003'te "Dinle Beni Genç Tiyatrocunun Cep Kitabı", 2005'te "Aşk Yoksunları" eserlerini kaleme aldı.

Dublaj sanatçısı Hayri Esen ve daha sonra tiyatrocu Orhon Murat Arıburnu ile kısa bir evlilik gerçekleştiren usta oyuncu, 45 yıl boyunca ise mimar Okan Bilgütay'la bir evlilik yaşadı ve bu evliliğinden Müjde isimli kızı oldu.

Sanatçı adına 9 Mart 2010'da İzmir Bornova Çamdibi'nde "Nedret Güvenç Tiyatro Sahnesi" açıldı.

Nedret Güvenç, TRT'de verdiği bir röportajında 100'ün üzerinde başrol oynadığını ve çok sayıda ödül aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Gerek tiyatro, gerekse sinema olsun bizim mesleğimiz zor. Çok çalışmak ister. Çok kendini vermek ister. Derler ya 'tiyatro seni senden alır' bu meslek insanı insandan alıyor. Tabii özel hayatıma da zaman ayırabildim. Doğrusu meslek hayatımda çalışmalarımın, meslek sevgimin, mesleğe karşı fedakarlıklarımın semeresini fazlasıyla aldım. Daha da doymadım. Ölünceye kadar alırım inşallah."

Usta sanatçı, 91 yaşındayken 30 Temmuz 2021'de sabaha karşı İstanbul'da hayatını kaybetti. Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sanatçının rol aldığı tiyatro oyunları ve sinema filmleri arasında "Eski Şarkı", "Cyrano de Bergerac", "Suların Altındaki Yol", "Macbeth", "Bozuk Düzen", "Sonbahar Fırtınası", "Vişne Bahçesi", "İlk Göz Ağrısı", "Günden Geceye", "Çalıkuşu", "Hürrem Sultan", "İvanov", "Ana Hasreti", "Kin", "Kötü Tohum", "Lale Devri", "Sürgün", "Kanlı Para", "Beş Hasta Var" ve "Kara Çalı" yer alıyor.