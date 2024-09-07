Salda Gölü'nde Kızıl Geyik Kavun Yiyor - Son Dakika
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Salda Gölü'nde Kızıl Geyik Kavun Yiyor

Salda Gölü\'nde Kızıl Geyik Kavun Yiyor

Burdur'da Salda Gölü çevresine bırakılan nesli tehlike altındaki kızıl geyiklerden biri, tarlaya girerek kavun yerken görüntülendi. Geyik, kendisini görüntüleyen ve yanına yaklaşanlardan korkmayarak tarlada yiyecek arayışını sürdürdü.

07.09.2024 15:56
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BURDUR'da Salda Gölü çevresine bırakılan nesli tehlike altındaki kızıl geyiklerden biri, girdiği tarlada kavun yerken görüntülendi. Kendisini görüntüleyen ve yanına yaklaşanlardan korkmayan geyik, bir süre sonra gözden kayboldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, 'Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi' kapsamında Salda Gölü'nün çevresindeki ormana bırakılan kızıl geyiklerden biri, Salda köyü Dereiçi mevkisinde tarlaya girdi. Kızıl geyik, tarladaki kavunları yerken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kendisini fark edenlerin zaman zaman yanına yaklaşmalarına izin veren geyiğin, tarlada yiyecek arayışını sürdürdüğü anlar kameraya yansıdı.

'BAK GEYİĞİ NE GÜZEL SEVİYOR'

Görüntülerde, vatandaşlardan birinin geyiğin yanına yaklaştığı ve dokunarak sevdiği anlar da yer aldı. Görüntüyü çeken kişinin ise "Şu an Yaşar dayının kavunlarını yiyor. Gelmiş kavunları yiyor. Hayırlı olsun dayı. Yaşar dayım bak geyiği ne güzel seviyor. Kavun yedir bari. Dişi bir geyik. Sütü var herhalde yavrulamış galiba. 'Meh meh' diyor bak. Bonkör adam canım. Ye taze. Koca keleği ağzına ald, vallahi kopardı, koydu. Gel kızım gel. Hele ceylanım" sözleri duyuldu. Görüntüler, sosyal medyada da ilgi gördü. Bugün çekilen görüntülerde, kendisine yaklaşanlardan korkmayan geyik, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Salda Gölü'nde Kızıl Geyik Kavun Yiyor - Son Dakika

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