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Netanyahu, bağımsız Filistin devletine karşı olduğunu tekrar etti - Son Dakika
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Netanyahu, bağımsız Filistin devletine karşı olduğunu tekrar etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu bir kez daha tekrar etti. Netanyahu, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in tam güvenlik kontrolünden taviz vermeyeceğini ve bu durumun bir Filistin devletine karşı olduğunu belirtti. İsrail'in eski Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da aynı görüşü paylaştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise bağımsız Filistin devletinin kurulmasına bağlı olduklarını ifade etmişti.

Netanyahu, bağımsız Filistin devletine karşı olduğunu tekrar etti
20.01.2024 - 22:15,
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu bir kez da tekrar etti.

Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, " Ürdün'ün batısındaki tüm bölgede İsrail'in tam güvenlik kontrolünden taviz vermeyeceğim ve bu bir Filistin devletine karşıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in eski Dışişleri Bakanı ve mevcut Enerji Bakanı Eli Cohen de X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajda, Filistin devletinin kurulmasının ülkesi için "tehdit" oluşturacağını savunmuştu.

BM dahil uluslararası toplum tarafından kabul edilen iki devletli çözüm önerilerini reddettiğini belirten Cohen, "Bu, Yahudilerin öldürülmesini teşvik edecek ve İran'ın şer eksenine destek verecektir. Filistin devletinin kurulması için elimizi uzatmayacağız." ifadesini kullanmıştı.

Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da X hesabından, "Filistin devletinin kurulmasına asla elimizi uzatmayacağız." mesajını paylaşmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 8 Ocak'ta X hesabından yaptığı açıklamada, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına bağlı olduklarını ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 18 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki saldırılardan sonraki süreçte herhangi bir şekilde Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu belirtmişti.

Netanyahu, bu tutumunu ABD yönetimine de bildirdiğini söylemişti.

ABD'nin NBC News televizyonunda yayınlanan haberde, ABD yönetiminin Netanyahu sonrası döneme hazırlandığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA
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