Netanyahu-Biden Görüşmesi Henüz Netleşmedi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 7 Ekim'den sonraki ilk yurt dışı ziyaretinde, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da 23 Temmuz'da planlanan görüşmesinin henüz netleşmediği bildirildi.

İsrail'den Walla internet sitesinde Barak Ravid'in haberine göre, İsrail Başbakanlık kaynakları 23 Temmuz'da planlanan Netanyahu-Biden görüşmesi için Beyaz Saray'dan teyit almadıklarını, yanıt beklediklerini aktardı. ABD kaynakları, Biden'ın Kovid-19 yakalanmasıyla ertelenen görüşmenin "Başkan'ın karantinasının sona ermesine bağlı olduğunu" aktardı.

Netanyahu ekibinin, Başbakan'ın 7 Ekim'den sonraki ilk yurt dışı seyahati ve dört yıl aradan sonra ilk Washington ziyaretinde Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump ile randevu ayarlamaya çalıştığı belirtildi.

Trump'ın suikast girişiminden kurtulduğu, Biden'ın kötüleşen sağlığı karşısında başkanlık seçimlerinden çekilmek zorunda kaldığı, ABD'deki siyasi fırtınada Netanyahu'nun Kongre'de yapacağı konuşmada 9 aydır İsrail'in saldırılarıyla Gazze'de yaşanan insanlık felaketi karşısında Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalışacağı değerlendiriliyor.

Esir yakınları, Netanyahu'nun Washington temaslarını sokaklarda protesto etmeye hazırlanıyor

Gazze'deki insanlık felaketi karşısında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ülkesinin "soykırım" ve kendisinin de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde "savaş suçlarıyla" adının anılması karşısında, Netanyahu'nun 24 Temmuz'da ABD Kongresi'ndeki konuşmasının 100 kadar Demokrat parti temsilcisi tarafından boykot edilmesi bekleniyor.

Kongrenin dışında ABD'de Netanyahu hükümeti karşıtı İsrailli gruplara katılan Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları, Netanyahu'nun Washington temaslarını sokaklarda protesto etmeye hazırlanıyor.

Netanyahu'nun, Hamas ile müzakereler için Mossad liderliğindeki heyetini perşembe Doha'ya gönderme kararı Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerinin "Başbakanın siyasi gerekçelerle anlaşmadan kaçtığı" tepkisiyle karşılandı.

ABD'deki Biden yönetimi, Gazze'de insanlık felaketine yol açan İsrail'in saldırıları karşısında kamuoyu önünde Tel Aviv'i desteklemek ve kapalı kapılar arkasında Netanyahu ve yönetimini eleştirmek arasında zor durumda kalmıştı. Biden ve ABD yönetiminin İsrail'e ağır tonajlı bombaların sevkiyatını durdurması kararına, Netanyahu karşı çıkmıştı.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının şiddetini artırdı

Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin küresel arenayı meşgul ettiği dönemde, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının şiddetini artırdı. Gazze Şeridi'nde daha önce güvenli bölge olarak açıkladığı yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Han Yunus'un doğu bölgelerine 22 Temmuz sabahı tahliye emirleri gönderen İsrail ordusu, buralara şiddetli hava saldırıları ve bombardıman düzenledi.

Gazze'de 22 Temmuz'da en az 70 Filistinli hayatını kaybetti, 200'den fazlası yaralandı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 39 bini aştı. Gazze'deki Filistinli can kayıplarının üçte ikisinden fazlasının kadın ve çocuklar olduğu aktarılıyor. Yerinden edilmiş Filistinlilerin yeniden savaş alanı ilan edilen bölgelerden kaçmaya çalıştığı "insan yapımı insanlık felaketi" görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşıldı. İsrail ordusunun zorla tahliye emri gönderdiği bölgede en az bir kere yerinden edilmiş ve buraya sığınan 400 bin Filistinlinin bulunduğu değerlendiriliyor.