Netanyahu'dan Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelere rest
Netanyahu'dan Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelere rest

Netanyahu\'dan Filistin\'i devlet olarak tanıyan ülkelere rest
25.09.2025 00:48
İsrail Başbakanı Netanyahu, Avrupa ülkelerinin art arda Filistin Devleti'ni tanıdıklarına yönelik açıklamalar yapmasını 'utanç verici bir teslimiyet' olarak nitelendirdi. Uluslararası topluma meydan okuyan Netanyahu "Filistin Devleti olmayacak. Bu kararlar İsrail'i hiçbir şekilde bağlamayacak" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası topluma meydan okuyarak Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkeleri hedef aldı.

"UTANÇ VERİCİ BİR TESLİMİYET"

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında Filistin'i devlet olarak tanımasının "utanç verici bir teslimiyet" olduğunu iddia etti. Uluslararası topluma meydan okuyarak "Filistin Devleti olmayacak." diyen Netanyahu, söz konusu ülkelerin tanıma kararının "İsrail'i hiçbir şekilde bağlamayacağını" ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisinin açıklaması, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na hitap etmek üzere ABD'ye hareket etmesinden saatler önce yayımlandı.

NE OLMUŞTU?

Lüksemburg, Belçika, Andorra, Fransa, Malta, Monako ve San Marino, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'nda Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel de Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana BM üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 157'ye çıkmış oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni tanıyor.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, Filistin, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelere rest - Son Dakika

SON DAKİKA: Netanyahu'dan Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelere rest - Son Dakika
