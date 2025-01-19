Netanyahu'dan Gazze Ateşkesi Açıklaması

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze ateşkesinin "geçici olduğunu", ikinci aşama için anlaşma sağlanamazsa ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın İsrail'e saldırıları "yeniden başlatma hakkı" tanıdığını öne sürdü.

Netanyahu, yarın uygulanmaya başlanacak olan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Netanyahu, bu konuda ABD Başkanı Joe Biden ve seçilmiş ABD Başkanı Trump'tan savaşı yeniden başlatma konusunda garantiler aldığını iddia etti.

"Eğer savaşa dönmek zorunda kalırsak, bunu yeni yollarla ve büyük bir güçle yapacağız." ifadesini kullanan Netanyahu, "Başkan Trump'ın İsrail devletine silah tedariki üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldırma kararını takdir ediyorum." dedi.

İsrail'in Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve İran'a yönelik saldırılarına atıf yapan Netanyahu, Orta Doğu'daki güç dengelerini değiştirdiklerini ileri sürdü.

"Philadelphi Koridoru'nda ve tampon bölgede varlığımızı sürdüreceğiz"

Esirlerin serbest bırakılması için çaba sarf ettiklerini belirten Netanyahu, anlaşmada serbest bırakılacak İsrailli esirlerin sayısını 2 katına çıkarmayı başardıklarını iddia etti.

Netanyahu, anlaşma metnine göre İsrail'in 50. günde tamamen çekilmesi gereken Philadelphi Koridoru'nda kalacaklarını ileri sürerek, "İsrail buradaki güçlerini azaltmayacak, bilakis artıracak. Philadelphi Koridoru'nda ve tampon bölgede varlığımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki asker sayısını artıracağını açıklayan Netanyahu, aynı anda çok sayıda bölgeye saldırdığı savaşın İsrail'e maliyetinin oldukça yüksek olduğunu itiraf etti.

Netanyahu, bütün İsraillilerin savaşa destek verdiğini iddia ederek, "Savaşın henüz bitmediğini söylemek isterim." ifadesini kullandı.