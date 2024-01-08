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Netanyahu: Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazırız - Son Dakika
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Netanyahu: Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazırız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırında güvenliği sağlamak ve yerlerinden olan İsraillilerin evlerine geri dönmesi için 'Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazır olduklarını' söyledi. Netanyahu, Hizbullah'ın 2006'da yaptığı hatayı tekrarladığını belirterek, İsrail'in kuzeyinde güvenliği sağlamak için her türlü önlemi alacaklarını vurguladı. Gazze'deki saldırılara gönderme yaparak Hizbullah'a göz dağı veren Netanyahu, güvenliği yeniden sağlamak için her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Netanyahu: Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazırız
08.01.2024 - 17:47,
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırında güvenliği sağlamak ve yerlerinden olan İsraillilerin evlerine geri dönmesi için "Hizbullah ile savaş dahil her şeye hazır olduklarını" söyledi.

Başbakan Netanyahu, Lübnan sınırı yakınındaki bir askeri birliğe yaptığı ziyarette bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki komutanlardan bilgi alan Netanyahu, buradaki konuşmasında, "Hizbullah'ın 2006'da büyük hata yaptığını bugün de aynı hatayı devam ettirdiğini" ileri sürdü.

Netanyahu, İsrail'in kuzeyinde güvenliği sağlamak için her şeyi yapmaya kararlı olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kuzeyde güvenliği yeniden temin ederek ailelerinizin evlerine sağ salim dönmelerini sağlamak ve (Hizbullah'ın) bizi hafife almamaları gerektiğini anlamaları için her şeyi yapacağız.

Ne gerekiyorsa yapacağız. Elbette bunun geniş kapsamlı bir kampanya (savaş) olmadan yapılmasını tercih ederiz ama bu bizi durduramaz."

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılara işaret eden ve Hizbullah'a göz dağı veren Netanyahu, "Güneydeki (Gazze) dostlarının başına gelenlerin örneğini (Hizbullah'a) verdik. Kuzeyde olacak olan budur. Güvenliği yeniden sağlamak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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