Netanyahu'nun Batı Sahra haritası Fas'ta tepki topladı - Son Dakika
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Netanyahu'nun Batı Sahra haritası Fas'ta tepki topladı

Netanyahu\'nun Batı Sahra haritası Fas\'ta tepki topladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransız kanalına verdiği röportajda, ilişkilerini normalleştirmeye çalıştığı Fas'ın toprakları arasında göstermediği Batı Sahra bölgesi, eleştirilere neden oldu. Netanyahu'nun kullandığı harita, Fas basını ve internet kullanıcıları tarafından eleştirildi ve Fas'ın egemenliğini tanımadığı yorumları yapıldı. Batı Sahra sorunu, Fas ve Polisario Cephesi arasında devam eden gerginliğe neden olmaktadır.

31.05.2024 10:59
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Fransız kanalına verdiği röportajda, egemenlik tartışmalarının olduğu Batı Sahra bölgesini, ilişkilerini normalleştirmeye çalıştığı Fas'ın toprakları arasında göstermemesi tepki topladı.

Fransız kanalı LCI'ye röportaj veren Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, İsrail karşıtı protestoları, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın hakkında yakalama kararı başvurusu yapmasını ve Filistin devletinin tanınmasını ele aldı.

Netanyahu'nun röportajda kullandığı haritada, İsrail'in ilişkileri normalleştirmeye çalıştığı Fas'ın toprakları ile Batı Sahra bölgesinin ayrı tutulması ve bazı ülke sınırlarının gelişigüzel olması dikkati çekti.

Bu harita, Fas basını ve Faslı internet kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Böyle bir harita kullanması, Netanyahu'nun son yıllarda Fas ile attığı ilişkileri normalleştirme adımlarına ters bir hareket olarak değerlendirildi.

Fas'ın Hiba Press haber sitesi, Netanyahu'yu "kullandığı haritayla Faslıları kışkırtmaya çalışmakla" suçladı.

Sosyal medya kullanıcıları da "işgalci" bir tarafın Fas'ın egemenliğini tanımasına ihtiyaç olmadığına dair yorumlar yaptı.

Netanyahu geçen yıl, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıdıklarını bildirmişti.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu öne sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu'nun Batı Sahra haritası Fas'ta tepki topladı - Son Dakika

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