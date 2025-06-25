Netanyahu'nun Çatışma Stratejisi ve Sonuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Netanyahu'nun Çatışma Stratejisi ve Sonuçları

25.06.2025 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Ufuk Necat Taşçı, Netanyahu'nun İran'a saldırılarının siyasi sonuçlarını analiz etti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ufuk Necat Taşçı, İsrail'in İran'a saldırılarının Binyamin Netanyahu'nun şahsi iktidarı için ne anlama geldiğini AA Analiz için kaleme aldı.

***

Dünya neredeyse iki yıldır görüp görebileceği en büyük soykırımlardan birisine şahitlik ederken, bir anda kendisini İsrail ve İran çatışmasının içerisinde buldu. Şüphesiz Netanyahu'nun artık gittikçe tükendiği bilinen siyasi ömrünü uzatma çabası kadar pek çok diğer unsur da bunu tetikledi. Birleşmiş Milletler'in (BM) son raporuna göre, 6 bin yardım tırı hala depolarda ve sınır kapılarında bekletiliyor. Bu yardımların son kullanma tarihleri ise yaklaşmak üzere.

Medya ajanslarına bakıldığında da aynı can sıkıcı tablo mevcut. ABD merkezli güncel araştırma raporları, Gazze'deki enkazın altında kalan ve ulaşılamayan kişi sayısını on binlerle ifade ediyor. İsrail, bugüne kadar 75 bin ton üzerinde patlayıcı ve bombayı Gazze'ye atmış durumda. Gazze'nin yeniden inşası için en az 53 milyar dolarlık bir bütçe ve en az 15 yıl gerektiği gerçeği yine BM raporlarında mevcut. Güncel istatistiksel araştırma ise Harvard Dataverse tarafından yayımlandı. İsrail ordusunun kendi verilerine göre bu rapor, Gazze'de İsrail tarafından katledilenlerin sayısının kayıp ve enkaz altındakilerle beraber 377 binden fazla olduğunu iddia ediyor.

Netanyahu hükümetinin sonu mu geliyor?

ABD tarafından duyurulan İsrail-İran ateşkesinden henüz birkaç hafta önce yayınlanan bu veriler ve BM raporları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu nelerin beklediğini bize gösterir nitelikte. ABD'nin İsrail beklentisi doğrultusunda hareket etmediği ve adeta herkesin "İran'da rejim değişikliği olur mu?" dediği noktada, Netanyahu'nun tasfiye süreci de başlatılmış olabilir. Siyasi iktidarını uzatmak ve kendisine yönelik bölgesel, uluslararası baskıları azaltmak adına bölgeyi kana bulayan Netanyahu ve hükümetini artık daha zor günler bekliyor.

İran ve İsrail arasında yapılacak olası anlaşma, Netanyahu'nun elinden saldırganlığını sürdürmesi muhtemel bütün gerekçeleri alarak onu köşeye sıkıştıran bir gelişme olarak karşımızda belirebilir. Netanyahu'nun daha da yalnızlaşacağı ve marjinalleşeceği önümüzdeki süreçte bütün bölge teyakkuz halinde olmalı, yeni bir kaos, suikast ve çatışma senaryosu oluşmasına izin verilmemelidir.

ABD'deki stratejik çevrelerin, Çin'le yaşanabilecek olası rekabet ya da çatışma konusunda bir süredir ciddi kaygılar taşıdığı açık. Donald Trump'ın ABD askerlerini Orta Doğu'dan çekmeyi hedeflerken, ABD hegemonyasını muhafaza etmek amacıyla bölgesel düzeyde siyasi cephe oluşturma olasılığı da bir hayli yüksek. Nitekim bunu Trump'ın ilk döneminde imzalanan sözde Abraham Anlaşmaları'nda ve Suudi Arabistan ile imzalanması planlanan üst düzey güvenlik anlaşmasında görmek mümkün. Ancak Trump'ın ilk dönemi ve şu anki durum arasında Netanyahu kaynaklı büyük konjonktürel farklılık mevcut.

Liderler normalleşmeyi kabul etse bile toplumların sosyolojik yapısı, Netanyahu'nun İsrail'iyle normalleşmeyi kabul etmeyecektir. Öte yandan ABD'nin Abraham Anlaşmaları'nı genişletip bölgeyi Çin'e karşı yeniden dizayn etme planının önünde, 'Gazze Kasabı' olarak anılan Netanyahu ve İran rejimi gibi gerçekler duruyor.

Trump'ın bu bağlamda İsrail ve İran arasındaki gerilime ilk anda müdahil olmaması ve sahada denge oluşmasını bekleyerek iki tarafı ateşkes aşamasına getirmesi, ABD'nin yeni küresel rekabet politikasında Netanyahu'nun büyük engel teşkil ettiğini gösteriyor.

Şahsi çıkarlar süreci nasıl etkileyecek?

Böyle bir ortamda muhatapların sadece devletler değil, aynı zamanda o devletler içindeki farklı gruplar ve farklı amaçlara sahip klikler olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle çatışma ya da ateşkes süreci bağlamında 'hangi ABD', 'hangi İsrail' ve 'hangi İran'ın' neyi hedeflediğini ve ne beklediğini iyi analiz etmek önemlidir.

İsrail, bu sorunun şu an en merkezindeki ülke. Çünkü sahadaki dengeyi kendi istediği şekilde kurgulayamayan bir Netanyahu, ateşkesi bir vesileyle sabote etmeye en müsait figür haline gelebilir. Gazze, Lübnan, Suriye ve bölgedeki diğer olası çatışma gerekçelerini yitirmiş ve İran ile ABD himayesinde bir ateşkes yapmış Netanyahu'nun, kendisini iç siyasette ve uluslararası arenada bekleyen tehlikelerden uzak tutmak adına yapamayacağı çılgınlık yok, bizzat bütün dünya olarak bunu gördük.

Eğer ateşkes sabote edilmez ve çatışma ABD'nin istediği şekilde sona ererse, Rusya'dan beklediği desteği alamayan İran, ABD olmadığında yaşayacağı muhtemel sıkıntıları idrak edecek; dünyadan sosyolojik olarak izole olmuş İsrail ise bir denge noktasına oturacaktır. Bu durumda her iki ülke de kendi iç siyasetinde bir dönüşüm yaşayacaktır. Bu bağlamda ABD'yi bir barış elçisi gibi sunma yanılgısına da düşmemek gerekir. ABD adına bu süreç hem iç hem de dış dinamikler açısından elzem hale gelmiştir.

Çin ile sertleşmesi beklenen sert rekabet ortamında ABD'nin iç siyasi çalkantıları ve borç yükü arasında küresel etkisini sürdürebilmesi için bölgedeki gücünü Abraham Anlaşmaları gibi anlaşmalarla muhafaza edebilmesi ancak Netanyahu hükümetinin dağılmasıyla mümkün olacaktır.

Bu durumda ateşkesle kendisine sunulan onurlu çıkışı reddeden Netanyahu bile arka planda Trump'ın ABD'siyle karşı karşıya gelebilir. Trump'ın siyasi nüfuzunu artırmasının önündeki yegane engel, Netanyahu ve şahsi iktidarı için sürdürmekten çekinmeyeceği savaşıdır. Bu doğrultuda Gazze'de yaşanan soykırımın Netanyahu tarafından farklı gündemlerle dünya kamuoyuna unutturulmaya çalışılmasına izin verilmemesi gerekmektedir.

[Dr. Ufuk Necat Taşçı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesidir.]

Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansının editoryal politikasını yansıtmayabilir.

Kaynak: AA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Ekonomi, İsrail, Güncel, Gazze, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'nun Çatışma Stratejisi ve Sonuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu’na cumhuriyet savcılarına hakaretten yeni dava Ekrem İmamoğlu'na cumhuriyet savcılarına hakaretten yeni dava
Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın Birbirlerine para attılar Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın! Birbirlerine para attılar
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Galatasaray Osimhen’e tarih verdi Ya kabul et ya da elveda Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda
Anlaşma tamam gibi Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmak üzere Anlaşma tamam gibi! Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmak üzere
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Annesine attığı mesajdan sonra kayboldu Üniversiteli Zeynep’ten günlerdir haber yok Annesine attığı mesajdan sonra kayboldu! Üniversiteli Zeynep'ten günlerdir haber yok
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
Fernando Muslera Estudiantes’e imzayı attı Fernando Muslera Estudiantes'e imzayı attı
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu 600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
Prof. Dr. Esat Arslan: İsrail fevkalade yanıldı Prof. Dr. Esat Arslan: İsrail fevkalade yanıldı

13:31
Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı
Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı
13:03
Süper Lig ekibinde şok ayrılık Ünlü antrenör sosyal medyadan veda etti
Süper Lig ekibinde şok ayrılık! Ünlü antrenör sosyal medyadan veda etti
12:12
NATO Zirvesi’nde aile fotoğrafı 32 ülkenin lideri aynı karede
NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede
10:53
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya aldı
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya aldı
09:21
Yaylayı bir gecede konteynerler ile doldurdular
Yaylayı bir gecede konteynerler ile doldurdular
18:04
Ali Sowe’un istekleri Gaziantep FK’yi transferden vazgeçirdi
Ali Sowe'un istekleri Gaziantep FK'yi transferden vazgeçirdi
17:55
Fenerbahçe’de Mourinho’dan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kararı
Fenerbahçe'de Mourinho'dan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kararı
17:50
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte’nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti
17:31
İran’da İsrail saldırıları sonucu 606 kişi hayatını kaybetti
İran'da İsrail saldırıları sonucu 606 kişi hayatını kaybetti
17:21
Talisca’nın oynamak istediği kulübü açıkladılar
Talisca'nın oynamak istediği kulübü açıkladılar
17:08
Zonguldak’ta bir apartmanda doğal gaz patlaması: 3’ü ağır 7 kişi yaralandı
Zonguldak'ta bir apartmanda doğal gaz patlaması: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı
17:03
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor
16:52
Şota Arveladze Süper Lig’e geri dönüyor 1 yıllık anlaşma sağlandı
Şota Arveladze Süper Lig'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı
16:48
Maaşı da 3 katına çıkacak Dünya devinden milli yıldızımıza 5 yıllık yeni sözleşme
Maaşı da 3 katına çıkacak! Dünya devinden milli yıldızımıza 5 yıllık yeni sözleşme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 13:48:36. #7.11#
SON DAKİKA: Netanyahu'nun Çatışma Stratejisi ve Sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.