Netanyahu\'ya Havalimanında Protesto

24.09.2025 23:10
İsrail Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu öncesi protesto edildi ve hapse atılması talep edildi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere yola çıkması beklenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ben-Gurion Havalimanı'nda yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

İsrail'de yayın yapan Walla haber sitesinin haberine göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için başkent Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'na gideceği belirtilen İsrail Başbakanı Netanyahu protestoyla karşılaştı.

YÜZLERCE KİŞİ PROTESTO ETTİ

Havalimanında toplanan yüzlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu'dan Gazze Şeridi'ne saldırıları derhal durdurması ve esir takası anlaşması imzalamasını istedi.

NETANYAHU'NUN HAPSE ATILMASINI TALEP ETTİ

Hapishane tulumları giymiş birkaç göstericinin Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama kararı çıkarttığı Başbakan Netanyahu'nun hapse atılmasını talep eden pankartlar açtığı görüldü.

BM'DE KONUŞMA YAPACAK

Netanyahu'nun perşembe günü yerel saatle sabah 03.00'te ABD'ye hareket etmesi ve cuma günü New York'taki BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapması bekleniyor.

Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesi, Başbakan Netanyahu'nun pazartesi Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini yazdı.

Kaynak: AA

