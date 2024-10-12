Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Z.K. idaresindeki 34 EC 3405 plakalı otomobil, Kayseri- Kırşehir kara yolu İlicek köyü çıkışında yol kenarına devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada Z.K. ile araçta bulunan M.F.K. ve S.K. yaralandı.
Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.F.K. ve S.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de Otomobil Devrildi: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?