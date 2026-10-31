Çocuğu ölümle tehdit edilen Nevzat Aydın'dan 1 milyon avro istenmişti: Operasyonda 8 gözaltı - Son Dakika
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Çocuğu ölümle tehdit edilen Nevzat Aydın'dan 1 milyon avro istenmişti: Operasyonda 8 gözaltı

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Çocuğu ölümle tehdit edilen Nevzat Aydın\'dan 1 milyon avro istenmişti: Operasyonda 8 gözaltı
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Çocuğu ölümle tehdit edilen Nevzat Aydın\'dan 1 milyon avro istenmişti: Operasyonda 8 gözaltı
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Yunanistan kodlu bir numaradan aranan iş insanı Nevzat Aydın, kendini 'Çirkinler' örgütünden K.A. olarak tanıtan kişinin 1 milyon avro talep ettiğini ve parayı vermezse çocuğunu öldüreceğini söylediğini belirterek Beykoz'da şikayette bulundu. Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyonunda şüphelilerin ev ve araçlarında 2 otomatik tabanca ile 73 fişek bulundu; gözaltındaki kişi sayısı 8 oldu.

İş insanı Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından, 'Çirkinler' isimli suç örgütü üyesi olduğunu söyleyen K.A. tarafından arandığını ve 1 milyon avro istendiğini belirterek şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

YUNANİSTAN NUMARASINDAN ARADI

İş insanı Nevzat Aydın, 28 Ekim günü saat 18.00 sıralarında mesajlaşma uygulaması üzerinden Yunanistan'a ait +30 kodlu bir numaradan arandığını belirterek Beykoz Asayiş Büro Amirliği'ne şikayette bulundu. Aydın, kendisini 'Çirkinler' suç örgütünden K.A. olarak tanıtan kişinin kendisinden 1 milyon avro istediğini, parayı ödememesi halinde çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

TEHDİTLER SEREMONİ HABERLERİNİN ARDINDAN BAŞLADI

Aydın, tehditlerin 22 Ekim'de oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçının seremonisine çıkmasının ardından başladığını belirtti. Oğlunun seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından tehdit edildiğini söyleyen Aydın, söz konusu haberleri yapan kişiler hakkındaki şikayet hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

ARAÇLARDAN SİLAH VE 73 FİŞEK ÇIKTI

Aydın'ın şikayetinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evlerinde ve Bulgaristan plakalı araçlarında yapılan aramalarda 1 otomatik tabanca, 1 kısa namlulu otomatik tabanca ve 73 fişek ele geçirildi. 4 kişinin ifadelerinin ardından bugün 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
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    Yorumlar (1)

  • İsmail Atış İsmail Atış:
    İdam gelmeden bu işler düzelmicek gibi ipini koparan haraç kesmeye çalışıyor iğne ile bari uyutun en azından tasarruf etmiş oluruz birde bunları beslenmeyelim 4 0 Yanıtla
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