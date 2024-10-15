New Mexico'da Göçmen Ölümleri 10 Kat Arttı

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ABD'nin New Mexico eyaletinde ABD-Meksika sınırı yakınlarında son 2 yıldaki göçmen ölümleri, 2019 ve 2020 yıllarına kıyasla 10 kat arttı.

ABD basınındaki haberlere göre, 2024'ün ilk sekiz ayında, çoğunluğu Meksika ve Orta Amerika'dan geldiği tahmin edilen 108 göçmenin cesedi New Mexico sınırı yakınlarında bulundu.

Bu ölümlerin yarısından çoğunu 20-29 yaş arasındaki kadınlar oluşturdu. New Mexico'da 2023'te 113 göçmenin cesedi bulunurken, bu sayı 2020'de 9, 2019'da ise 10'du.

Söz konusu yıllarla kıyaslandığında göçmen ölümleri son 2 yılda 10 kat arttı.

Bitkin, susuz ve yetersiz beslenmiş halde sınırı geçen göçmenler, kaçakçıların onları Teksas eyaletinin batısındaki çöl, kanyon ve dağlara yönlendirmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

El Paso Bölgesi Sınır Devriyesi Şef Yardımcısı Juan Bernal, göçmenlerin, kaçakçıların Meksika'da tuttukları evlerde haftalar ya da aylarca yetersiz beslenmeden sonra sınıra vardıklarında zayıf düştüklerini söyledi.

Bernal, "Alınacakları yere varmak için bazen saatlerce ya da günlerce yürümeleri bekleniyor." dedi.

Uzmanlar, göçmenlerin ölüm oranındaki artışın sebebini tam olarak bilmese de kaçakçıların onlara daha sert davranarak, aşırı sıcak yaz aylarında tehlikeli yollardan geçirdiğini tahmin ediyor.

Sivil toplum örgütleri, sınırın yakınlarına su şişeleri bırakıyor

Sivil toplum kuruluşu "Washington Office on Latin America"da analist olan Adam Isacson, yaptığı açıklamada, "İnsanlar kentsel alanların yakınında, bazı durumlarda yollardan sadece bir kilometre uzakta ölüyorlar. Su istasyonları, gelişmiş telekomünikasyon ve daha fazla kurtarma çabası onların hayatta kalmasına yardımcı olabilir." dedi.

New Mexico yetkilileri de insan kaçakçılığı örgütlerini hedef alarak yakın zamanda 16 kişiyi tutukladı ve kaçırılan 91 kişiyi kurtardı.

ABD'li sınır yetkilileri ise bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

El Paso'daki inanç temelli "Hope Border Institute"un direktörü Dylan Corbett, 10 kişilik kilise ekiplerinin kısa süre önce ölümcül New Mexico sınırında mavi bayraklar eşliğinde göçmenler için su şişeleri bırakmaya başladığını söyledi.

Artan ölümlerle ilgili olarak "Sorunun bir kısmı da organize suçun bölgede çok sistematik hale gelmiş olması" diyen Corbett, Teksas'ta artan sınır uygulamaları ile ABD Başkanı Joe Biden'ın haziranda başlattığı ve geçen ay sıkılaştırdığı yeni ABD iltica kısıtlamalarını da eleştirdi.