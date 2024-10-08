New York'ta Binlerce Filistin Yanlısı Gösterici İsrail Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

New York'ta Binlerce Filistin Yanlısı Gösterici İsrail Saldırılarını Protesto Etti

New York'ta binlerce Filistin yanlısı gösterici, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yıl dönümünde sokaklara çıkarak, ateşkes çağrısı yaptı ve ABD'nin İsrail'e silah yardımlarının sona ermesini talep etti. Gösteriler sırasında gergin anlar yaşandı.

08.10.2024 07:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- New York'ta binlerce Filistin yanlısı, İsrail saldırılarını 1. yılında protesto etti

NEW YORK - New York'ta binlerce Filistin yanlısı gösterici, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yıl dönümünü protesto etmek için sokaklara çıktı. 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarının yıl dönümünde, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken göstericiler, şiddetin bir an önce sona ermesi için ateşkes çağrısı yaptı ve ABD'nin İsrail'e yönelik silah yardımlarının kesilmesini talep etti.

Protestocular toplu namaz kıldı

Filistin yanlısı protestocular öğlen namazı saatinde Wall Street'te ezan okuyup, toplu namaz kıldılar. Bu esnada İsrailli karşıt grup, sloganlar atarak namaz kılan gruba müdahale etmeye çalıştı.

İsrail yanlısı grupların kışkırtıcı tavırları

Protestolar sırasında, İsrail yanlısı grupların kışkırtıcı eylemleri dikkat çekti. İsrail yanlısı protestocuların, Müslümanların kutsal değerlerine hakaret ederek, peygamber Hz. Muhammed'e yönelik küfürlü ifadeler kullanması, gerilimi artırdı. Buna rağmen Filistin yanlısı göstericiler, bu tahriklere karşı sağduyulu davrandı ve barışçıl bir duruş sergiledi. Göstericiler, topluca öğle namazı kılarak, Gazze'de devam eden şiddetin son bulması için dualar etti ve ateşkes çağrısında bulundu.

Wall Street'te başlayan gösteriler, Manhattan genelinde devam etti

Protesto, New York'un sembolik noktalarından biri olan Wall Street'teki New York Borsası önünde başladı ve Manhattan boyunca birçok önemli noktaya yayıldı. Göstericiler, "Özgür Filistin, Özgür Gazze" ve "Söyle İsrail bugün kaç çocuk öldürdün?" gibi sloganlarla İsrail'in eylemlerini kınarken, aynı eleştiriyi ABD yönetimine de yönelterek, "Söyle Amerika bugün kaç çocuk öldürdün?" sloganlarıyla ABD Başkanı Joe Biden'ın politikalarına tepki gösterdiler. Gösteri boyunca polis ve göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Polisin sert müdahalesi sırasında bazı göstericilerin darbe aldıkları görüldü ve çok sayıda gözaltı gerçekleştirildi. Gözaltılar sırasında yaşanan arbede, protestocuların öfkesini artırdı ve olaylar kontrolden çıkmadan önce güvenlik güçleri durumu stabilize etmek için yoğun çaba sarf etti. Protestoyu izlemek için iki polis helikopteri ve bir polis dronu da kullanıldı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams'a tepki

Göstericiler, sadece İsrail'in saldırılarını kınamakla kalmadı, aynı zamanda New York Belediye Başkanı Eric Adams'ı da sert eleştirilerle hedef aldı. Adams, İsrail yanlısı politikaları ve İsrail destekçisi şirketlere yaptığı maddi yardımlar nedeniyle protestocular tarafından "Siyonist olmakla" suçlandı. "Katil İsrail, işbirlikçi Amerika" sloganları atan göstericiler, Adams'ın İsrail'e yönelik desteklerini kınayan pankartlar taşıdı.

Sivil toplum kuruluşlarından ortak çağrı: Ateşkes istiyoruz

Göstericiler, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin sona ermesi çağrısında bulunurken, Amerikan hükümetinin Ortadoğu politikalarına yönelik sert eleştirilerini dile getirdiler. "ABD, İsrail'e silah ve finansal destek vermeye devam ettikçe, bu şiddet döngüsü asla sona ermeyecek" diyen protestocular, uluslararası toplumun daha fazla adım atması ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının durdurulması için baskı yapması gerektiğini vurguladı.

New York'ta gerçekleşen protestoya, uluslararası insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Hep birlikte İsrail'in askeri operasyonlarının durdurulması ve Gazze'deki ablukanın sona ermesi yönünde taleplerde bulundular.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Filistin, New York, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York'ta Binlerce Filistin Yanlısı Gösterici İsrail Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:36 Narin Güran’ın ailesinden ’Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti’ haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama Narin Güran'ın ailesinden 'Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama
23:12 Muşlu çiftçi, tarlasına mantar toplamaya gitti bakın ne buldu Muşlu çiftçi, tarlasına mantar toplamaya gitti bakın ne buldu
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
10:05 Diddy’nin annesi Janice Combs, oğlunun masum olduğunu ve kamuoyu tarafından linç edildiğini söyledi Diddy'nin annesi Janice Combs, oğlunun masum olduğunu ve kamuoyu tarafından linç edildiğini söyledi
09:49 ’’Ağrım var’’ deyince kamerayı inceleyen arkadaşları, gördüklerine inanamadı ''Ağrım var'' deyince kamerayı inceleyen arkadaşları, gördüklerine inanamadı
09:42 Bitcoin 2024’te en iyi performans gösteren finansal varlık oldu Bitcoin 2024'te en iyi performans gösteren finansal varlık oldu
09:38 Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı
09:34 Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi
09:30 Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 07:43:40. #1.12#
SON DAKİKA: New York'ta Binlerce Filistin Yanlısı Gösterici İsrail Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.