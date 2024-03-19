New York\'ta Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi töreni düzenlendi

NEW New York'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
New York Türkevi'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Nezdindeki Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) New York Temsilcisi Mehmet Dana, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve Türkiye'nin BM Nezdinde Daimi Temsilci Askeri Danışman Albay Anıl Karaca'nın yanı sıra Türk Amerikan sivil toplum örgütü temsilcileri ve bazı Türk okulları öğrencileri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, New Jersey Bergen Diyanet Camii İmam Hatibi Adem Söylemez şehitler için Kuran-ı Kerim okudu.
BM Nezdindeki Daimi Temsilci Sedat Önal, Türk milletinin geleceğinde büyük rol üstlenebilecek bir neslin çoğunun Çanakkale cephelerinde, hayatını vatanı için feda ettiğini söyledi.
Çanakkale Savaşı'nda kazanılan efsanevi zaferin benzersizliğine dikkati çeken Önal, "Çanakkale, Türk milletinin milli mücadele arzusunu kırbaçlamış, pekiştirmiş bir olaydır." dedi.
Önal, Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'de gösterdiği askeri dehayı hatırlatarak, "Halk, Milli Mücadele liderini Çanakkale'de kendi bulmuştur." ifadesini kullandı.
New York Başkonsolosu Özgür de Çanakkale cephelerinde 300 binin üzerinde şehit verildiğini belirterek İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün de 103. yılı olduğunu hatırlattı.
İstiklal Marşı'nın dizelerinin milli birliğin sacayağını oluşturduğunu kaydeden Özgür, "Bu vesileyle İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u da saygıyla yad ediyorum." diye konuştu.
Özgür konuşmasında, Dışişleri Bakanlığının, görevi başındayken terör örgütlerince şehit edilen mensuplarına da yer verdi.
BM Nezdinde Daimi Temsilci Askeri Danışman Albay Anıl Karaca ise Çanakkale Savaşı'nın detaylarını, barkovizyon eşliğinde anlatırken, Atatürk başta olmak üzere Türk askeri ve cephe gerisindeki Anadolu halkı tarafından ortaya konulan zorlu mücadeleye değindi.
Törende, Atatürk Okulu, Cumhuriyet Okulu ve Maarif Okulu öğrencileri tarafından okunan şiirler büyük alkış aldı.
Öte yandan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Washington Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende de elçiliğin bahçesindeki Atatürk anıtına çelenk konulurken, şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Türkiye'nin Washington Maslahatgüzarı Halime Diğdem Buner, KKTC Washington Temsilcisi Damla Güçlü ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile bazı vatandaşların katıldığı programda, vatan savunmasında şehit olanlar için okunan Kuran-ı Kerim'in ardından, günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı.
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