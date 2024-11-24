New York'ta Türk ve yabancı eğitimcilerin katılımıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

New York'ta Türk ve yabancı eğitimcilerin katılımıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

NEW ABD'nin New York kentinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Türk ve yabancı eğitimcilerin katılımıyla Türkevi'nde kutlama programı düzenlendi.

24.11.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'nin New York kentinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Türk ve yabancı eğitimcilerin katılımıyla Türkevi'nde kutlama programı düzenlendi.

New York Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından gerçekleştirilen programa New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, New York Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Şamil Öçal, New York ve New Jersey'de faaliyet gösteren Türk ve İslami okullardaki öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra Türk ve yabancı toplumundan vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, görevi başında şehit edilen Türk öğretmenlerin anıldığı görsellerin yer aldığı kısa video katılımcılara duygulu anlar yaşattı.

Daha sonra kürsüye gelen New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, öğretmenlerin yeni neslin yetişmesindeki vazgeçilmez rollerine vurgu yaparak fedakarlıklarına duyduğu minneti dile getirdi.

Yazal, öğretmenlerin, çocukların yetiştirilmesinde ailelerin üzerindeki yükün çok önemli bir kısmını üstlendiğini belirleterek, bu bağlamda öğretmenlere verilecek desteğin önemine işaret etti. Yazal, "Siz, ülkemizin geleceğini yetiştiren, bizleri ve bizden önceki nesilleri yetiştiren kutsal bir mesleğin üyelerisiniz." dedi.

Eğitim Ataşesi Öçal da eğitime emek veren öğretmenleri onurlandırmak, dayanışma ve birlik ruhunu güçlendirmek için bu programı düzenlediklerini dile getirerek, ABD'de yetişen Türk çocuklarının kimliklerini koruma adına Türk öğretmenlere ortaya koydukları çaba için teşekkür etti.

Öçal, "ABD'de kendi dilimizi, kültürümüzü ve milli değerlerimizin yaşatılması adına okullarımız ve öğretmenlerimiz çok kıymetlidir. Bu çabaları her bakımdan desteklememiz gerekir." diye konuştu.

Daha sonra ABD'de tam zamanlı eğitim uygulayan New Jersey'deki Maarif Okuluyla, Türk çocuklarına hafta sonu Türkçe ve Türk kültürü dersleri veren Atatürk Okulu, Cumhuriyet Okulu ve Long Island Türk Okulu gibi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler de duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü videoları gösterildi.

Programda, ayrıca kabak kemane, ud ve dombrayla canlı müzik performansı sergilenirken, gurbetçi öğretmenlere destek amacı ile yapılan çekilişte, Türk Hava Yolları tarafından iki öğretmene Türkiye'ye gidiş-dönüş uçak bileti hediye edildi.

Program, Eğitim Ataşeliğinin katılımcı öğretmenlere hediye takdimiyle sona erdi.???????

Kaynak: AA

Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Etkinlik, Türkevi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York'ta Türk ve yabancı eğitimcilerin katılımıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:53 Beşiktaş, Göztepe’ye sahasında 4-2 yenildi Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
18:24 Saadet Partisi’nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan
16:53 19 ilimizde eğitime kar engeli 19 ilimizde eğitime kar engeli
14:06 Yıllık maaşı 20 milyon olan futbolcu 65 euro yüzünden hapse girebilir Yıllık maaşı 20 milyon olan futbolcu 65 euro yüzünden hapse girebilir
14:06 İbrahim Tatlıses’ten sahneye yaklaşan hayranına duygulandıran jest İbrahim Tatlıses'ten sahneye yaklaşan hayranına duygulandıran jest
13:49 Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımını Galatasaray’ın eski yıldızı açıkladı Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını Galatasaray'ın eski yıldızı açıkladı
13:47 Tunceli’de eylemler 10 günlüğüne yasaklandı Tunceli'de eylemler 10 günlüğüne yasaklandı
13:45 Filistin’e destek için Cola Gaza’yı çıkardı Filistin'e destek için Cola Gaza'yı çıkardı
13:38 Ağıralioğlu’ndan ’’Konfor’’ ve Şatafat’’ çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum Ağıralioğlu'ndan ''Konfor'' ve Şatafat'' çıkışıyla tepki çeken MYK üyesinin sözlerine ilk yorum
13:32 Tottenham, Galatasaray’ın istediği Heung-min Son için kararını verdi Tottenham, Galatasaray'ın istediği Heung-min Son için kararını verdi
13:31 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı’dan şoke eden itiraf: Bebek başına 750 TL ödüyordum Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan şoke eden itiraf: Bebek başına 750 TL ödüyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 21:14:36. #1.13#
SON DAKİKA: New York'ta Türk ve yabancı eğitimcilerin katılımıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.