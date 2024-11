New York'ta Türk ve yabancı eğitimcilerin katılımıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Güncel

NEW ABD'nin New York kentinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Türk ve yabancı eğitimcilerin katılımıyla Türkevi'nde kutlama programı düzenlendi.

New York Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından gerçekleştirilen programa New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, New York Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Şamil Öçal, New York ve New Jersey'de faaliyet gösteren Türk ve İslami okullardaki öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra Türk ve yabancı toplumundan vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, görevi başında şehit edilen Türk öğretmenlerin anıldığı görsellerin yer aldığı kısa video katılımcılara duygulu anlar yaşattı.

Daha sonra kürsüye gelen New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, öğretmenlerin yeni neslin yetişmesindeki vazgeçilmez rollerine vurgu yaparak fedakarlıklarına duyduğu minneti dile getirdi.

Yazal, öğretmenlerin, çocukların yetiştirilmesinde ailelerin üzerindeki yükün çok önemli bir kısmını üstlendiğini belirleterek, bu bağlamda öğretmenlere verilecek desteğin önemine işaret etti. Yazal, "Siz, ülkemizin geleceğini yetiştiren, bizleri ve bizden önceki nesilleri yetiştiren kutsal bir mesleğin üyelerisiniz." dedi.

Eğitim Ataşesi Öçal da eğitime emek veren öğretmenleri onurlandırmak, dayanışma ve birlik ruhunu güçlendirmek için bu programı düzenlediklerini dile getirerek, ABD'de yetişen Türk çocuklarının kimliklerini koruma adına Türk öğretmenlere ortaya koydukları çaba için teşekkür etti.

Öçal, "ABD'de kendi dilimizi, kültürümüzü ve milli değerlerimizin yaşatılması adına okullarımız ve öğretmenlerimiz çok kıymetlidir. Bu çabaları her bakımdan desteklememiz gerekir." diye konuştu.

Daha sonra ABD'de tam zamanlı eğitim uygulayan New Jersey'deki Maarif Okuluyla, Türk çocuklarına hafta sonu Türkçe ve Türk kültürü dersleri veren Atatürk Okulu, Cumhuriyet Okulu ve Long Island Türk Okulu gibi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler de duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü videoları gösterildi.

Programda, ayrıca kabak kemane, ud ve dombrayla canlı müzik performansı sergilenirken, gurbetçi öğretmenlere destek amacı ile yapılan çekilişte, Türk Hava Yolları tarafından iki öğretmene Türkiye'ye gidiş-dönüş uçak bileti hediye edildi.

Program, Eğitim Ataşeliğinin katılımcı öğretmenlere hediye takdimiyle sona erdi.???????