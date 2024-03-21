New York'taki Müslüman toplumun temsilcileri Türkevi'nde iftar programında bir araya geldi - Son Dakika
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New York'taki Müslüman toplumun temsilcileri Türkevi'nde iftar programında bir araya geldi

New York\'taki Müslüman toplumun temsilcileri Türkevi\'nde iftar programında bir araya geldi

NEW New York'taki Müslüman toplumun temsilcileri, Türkevi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

21.03.2024 05:34
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NEW New York'taki Müslüman toplumun temsilcileri, Türkevi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

New York'un önemli diplomatik merkezlerinden biri haline gelen Türkevi'ndeki iftara New York Polis Teşkilatı, Müslüman ve Türk toplumunun temsilcilerinin yanı sıra Bangladeş ve Endonezya'nın New York başkonsolosları ile Pakistan'ın New York başkonsolos yardımcısı katıldı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, programda yaptığı konuşmada, New York'taki Müslüman toplumların önde gelenlerini Türkevi çatısı altında kurulan iftar sofrasında bir araya getirmekten son derece memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Başkonsolos Özgür, ramazan ayının başta İslam alemi başta olmak üzere tüm dünyaya hayırlı olmasını dileyerek, "Biz rahat koşullarda iftarımızı açarken, dünyanın farklı yerlerinde, Sudan, Yemen ve Gazze'deki Müslümanları unutmamamız gerekiyor." dedi.

Gazze'deki acı can kaybına dikkati çeken Özgür, bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Davet sonunda, geçen yıl meydana gelen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler döneminde sağladıkları destek sebebiyle Dr. Suhail Muzaffer, Afzel Ansari, Feisal Abdul Rauf, Adeel Rana ile Dr. Tahir Kukaj'a hediye takdimi yapıldı.

Türkevi: New York siluetine eklenen cazibe merkezi

Bundan 47 yıl önce ABD'deki Türk toplumunun manevi desteği ve merhum Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in vizyonuyla zor şartlarda teknoloji devi IBM şirketinden satın alınan Türkevi, 1977'den 2014'e kadar Türk diplomatik misyonlarına hizmet verdikten sonra yıkılıp aynı yere yeniden inşa edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Eylül 2017'de temeli atıldıktan sonra 20 Eylül 2022'de yine Erdoğan tarafından kurdelesi kesilerek hizmete giren Türkevi, açıldığı ilk günden bu yana New York'ta diplomasi ve sosyal ve kültürel etkinliklerin çekim merkezi olmaya devam ediyor.

Kapılarını sadece Türklere değil birçok etkinlik için yabancılara da açan 35 katlı Türkevi binası, başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimarı motifleri ve lale şeklinde gökyüzüne yükselen silüeti ile New York'un ilgi çeken binalarından biri.

Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebilen, yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip bina, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor.

Türkevi'nde, Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, New York Başkonsolosluğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsilciliği yer alıyor. Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip, 171 metre yükseklikteki binada ayrıca 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve lojmanlar bulunuyor.

Kaynak: AA

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