Niğde Bor'da lahana 30-35 liraya alıcı bulamayınca üretici zarar etti - Son Dakika
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Niğde Bor'da lahana 30-35 liraya alıcı bulamayınca üretici zarar etti

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Niğde Bor\'da lahana 30-35 liraya alıcı bulamayınca üretici zarar etti
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Niğde Bor\'da lahana 30-35 liraya alıcı bulamayınca üretici zarar etti
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Bor'un Kaynarca köyünde lahana üreticileriyle görüşen CHP'li Gürer, lahananın 70 liradan 30-35 liraya gerilediğini ve üreticinin zarar ettiğini belirtti. Üreticiler, İstanbul'a nakliyenin 45 bin liradan 90 bin liraya çıktığını ve en az 10 bin kişinin geçimini sağladığını belirtti.

(ANKARA) - Niğde'nin Bor ilçesi Kaynarca köyünde lahana üreticileriyle bir araya gelen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen yıl 70 liraya kadar satılan lahananın bu yıl 30-35 liraya alıcı bulmakta zorlandığını, artan girdi ve nakliye maliyetleri nedeniyle üreticilerin zarar ettiğini belirtti. Üreticiler de İstanbul'a nakliye ücretinin 45 bin liradan 90 bin liraya çıktığını, bölgede lahana üretiminden en az 10 bin kişinin geçimini sağladığını ifade etti.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve KİT Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesi Kaynarca köyünde lahana üreticileriyle bir araya gelerek üreticilerin yaşadığı sorunları yerinde dinledi.

Geçen yıl 70 liraya kadar satılan lahananın bu yıl 30-35 lira aralığında alıcı bulmakta zorlandığını belirten üretici Yunus Emre Akbulut, mazot, gübre, tarım ilacı, elektrik, işçilik ve nakliye maliyetlerindeki artış nedeniyle zarar ettiklerini ifade etti. Üreticiler, tarlada kalan lahananın hem çiftçinin geçimini hem de üretimden ekmek yiyen binlerce kişinin gelirini olumsuz etkilediğini belirtirken, üretim planlaması ve pazarlama sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'deki lahana üretimine ve Niğde'nin üretimdeki yerine dikkat çekerek, "Ülkemizde 692 bin ton lahana yetişiyor. Türkiye üretiminde Samsun birinci, Niğde ikinci. Ürün kalitesi bakımından ise Niğde lahanası aranan bir lahana. Geçtiğimiz yıl çiftçinin 70 lira civarında sattığı lahanayı bu sene 30-35 lira aralığında satmakta zorlandığını görüyoruz. Üretim planlaması olmaması sorunların kaynağı. Çiftçi ve üreticinin girdi maliyetlerinde artıştan ve ürün satamamaktan dertli. Üretici, 'Geçen yılki fiyata satamıyorum.' diyor. Lahananın yemeği yapılır, turşusu yapılır, sarması yapılır. İnsan sağlığı açısından da yararları saymakla bitmez. Ama lahana tarlada kaldı" dedi.

ÜRETİCİ "GEÇEN SENENİN YARISI FİYATA SATIYORUZ"

Bölgenin önemli lahana üretim merkezi Kaynarca köyünde üreticiler, ürün fiyatlarının gerilemesine karşın maliyetlerin arttığını belirterek, "Geçen seneye bakınca lahanayı yarı parasına satıyoruz. Geçen sene 70 liraya satıyorduk. Bu sene yarı yarıya fiyatla satışımız var. Girdi maliyetleri de arttı. Geçen sene mazot 55 liraydı, bu sene 100 lira oldu. Geçen sene gübre 25 liraydı, bu sene 50 lira. Başka bir gübre çeşidi geçen sene 8 liraydı, şimdi 17 lira. Tarım ilaçları da iki katına çıktı. Kendi maliyetlerini karşılayamıyorsun. Şu anda elektrik parası aşırı geliyor. Girdiyi karşılayamıyoruz. Zarar ediyoruz. Ekim yaptık ama sonuç böyle oldu. Burada tarım politikalarındaki yanlışlıkların da etkisi var. Geçen sene para kazandığımız için çiftçi olarak ekim alanlarını biraz daha artırdık. Şimdi de mağdur olduk. Ürünü satsakta para kazanmadık" diye konuştu.

"LAHANANIN MALİYETİ 20 LİRANIN ÜZERİNDE"

Lahana üreticileri Sezayi Aydın ve İlker Uyanık ürünün tarlada kaldığını, yapılan satışların maliyetleri karşılamadığını belirterek, "Şu anda lahana tarlada kaldı. Kısmi bir satış oldu. Çiftçilerin durumu neyse hepsinin durumu aynı. Burada bir ayrımcılık yok. Köy olarak da aynı durumdayız. Şu lahananın maliyeti 20 liranın üzerinde. Biz kaça veriyoruz? Yeri geldiğinde 25 liraya, 30 liraya, 35 liraya veriyoruz. Yani zararına gidiyor. Zarar ediyoruz. Şu lahananın yalnızca işçilik parası 5-6 lirayı buluyor. Sadece yükleme için bile masraf yapıyoruz. Bırakın diğer masrafları, ürünü buradan çıkarmak için 8-10 kişi yükleme yapıyor. Kişi başı 2 bin lira derken ciddi maliyet oluşuyor. Bir arabanın yalnızca işçilik masrafı 20 bin lirayı buluyor. O masrafı da düştüğümüzde bize kalacak para… O da işçiliğe gidiyor" dedi.

"BU ÜRETİMDEN EN AZ 10 BİN KİŞİ EKMEK YİYOR"

"Üretici İlker Aydın, lahana yetiştiriciliğinin yalnızca çiftçinin geçim kaynağı olmadığını, tarımsal üretim zincirinde çalışan çok sayıda insanın da bu faaliyetten gelir elde ettiğini vurguladı. Üretici Sezai Uyanık, "Bizim bu bölgede en az 10 bin kişi bu üretimden ekmek yiyor. İşçisinden kamyoncusuna, satıcısından pazarcısına kadar birçok insan geçimini buradan sağlıyor. Bir de devletin bu işe el atması lazım. Hal fiyatları aslında düşük. Pazarcı çok pahalı satıyor, market çok pahalı satıyor. Lahananın markette kilosu 25 liraymış. Yani buna dikkat etmeleri gerekiyor. Bu işten kazanan pazarcı ve marketçi oluyor. Gerçekten burada halci de kazanmıyor" şeklinde konuştu.

Üreticinin artan maliyetler karşısında gelir kaybı yaşadığını, ürünün tarladan çıktıktan sonra tüketiciye ulaşana kadar fiyat değişikliklerinin ortaya çıktığını belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üretim planlamasının önemine dikkati çekerek, "Üreticinin girdi maliyetleri artıyor, üreticinin geliri daralıyor. Ürün üreticiden çıktıktan sonra tüketiciye ulaşana kadar fiyatı değişiyor. Raftaki fiyat artışından da vatandaş şikayetçi oluyor. Burada doğru bir planlamayla, üretim planlamasıyla soruna el atılması lazım" dedi.

"İSTANBUL'A NAKLİYE 45 BİN LİRADAN 90 BİN LİRAYA ÇIKTI"

Lahana üreticileri, ürünün pazara ulaştırılmasında nakliye maliyetlerinin de önemli bir yük oluşturduğunu belirterek, "Ayrıca nakliyenin de önemli bir etkisi oldu. Bu yıl nakliye bizim lahanadan çok tutuyor. Geçen yıl 45 bin liraya İstanbul'a giden ürünün nakliye masrafı şu anda 90 bin lirayı buluyor. Lahanayı 35 liraya satıyoruz, pazarda yine 150 lira. Burada da bir sıkıntı var. Şu anda tüketici de ucuz yiyemiyor. Yani vatandaş da pahalıya tüketiyor. Kooperatif yok. Bir kooperatifleşme girişimimiz oldu ama başarılı olamadık. Köylü arkamızda durmadı. On kişi bir araya gelip kurduk ama bu sefer de köylü destek vermedi" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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