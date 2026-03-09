Niğde'de Doğal Gaz Patlaması: 12 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'de Doğal Gaz Patlaması: 12 Yaralı

Niğde\'de Doğal Gaz Patlaması: 12 Yaralı
09.03.2026 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında 12 kişi yaralandı, yangın söndürüldü.

NİĞDE'de bir apartmanın birinci katında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 12 kişi yaralandı. Olay yerine gelerek bilgi alan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, patlama ve yangının doğal gaz kaynaklı olduğunu söyledi.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Selçuk Mahallesi'nde 15 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Apartmanın birinci katındaki patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri, ekiplerin kontrolünde tahliye edildi. Patlama sonrası çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Niğde Valisi Nedim Akmeşe de olay yerine gelerek çalışmaları denetledi.

'12 KİŞİ YARALANDI'

Olaya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Vali Akmeşe, patlama ve yangının doğal gaz kaynaklı olduğunu, 12 kişinin de yaralandığını söyledi. Patlamanın ardından bölgeye verilen doğal gaz ve elektrik akımının kesildiğini belirten Vali Akmeşe, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan kimsenin bulunmadığını dile getirdi. Binada büyük hasara yol açan patlama ve yangının ardından ekiplerin incelemesinin sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İtfaiye, Selçuk, Güncel, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Doğal Gaz Patlaması: 12 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün geceye damga vuran derbi Taraftarlar sahaya indi Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi

23:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan telefonda görüştü.
22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:14
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
22:02
Necmettin Erbakan’ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
21:42
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 23:13:15. #7.13#
SON DAKİKA: Niğde'de Doğal Gaz Patlaması: 12 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.