Niğde\'de Pazar Ziyareti: Esnaf ve Vatandaş Dertli

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(NİĞDE) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin farklı ilçelerinde pazar yerlerini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bir vatandaş, "Eskiden 100 lira ile pazara geldiğimiz zaman götüremiyorduk. Şimdi 5 bin lira ile gel, iki poşet oluyor. Paranın alım gücü düştü, yokluk çoğaldı" dedi. Pazarcı ise, "Eskiden bir kamyon dolusu mal satıyordum şimdi transite düştüm. Büyük aracı bıraktık çünkü mazot fiyatlarına yetişemiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de Altunhisar, Çiftlik ve Ulukışla ilçelerinde pazarları ziyaret etti. Pazarda vatandaş alım gücünün kalmadığından yakınırken, pazarcılar ise satış yapamamaktan şikayet etti.

"Asgari ücretli 22 bin lira ne alacak, neye yetecek?"

Bir pazar esnafı, "Eskiden bir kamyon dolusu mal satıyordum şimdi transite düştüm. Büyük aracı bıraktık çünkü mazot fiyatlarına yetişemiyoruz. Dün yine zam geldi; mazot 48 lira oldu. Önceden 100 kasa marul getiriyorduk, şimdi ancak 30 kasa ile gelebiliyoruz. Vatandaşın alım gücü sıfıra düştü, asgari ücretli 22 bin lira ne alacak, neye yetecek" dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Niğde'nin Çiftlik ilçesinde marul 50 liraya satılıyor. Adana 'dan yerinde alış fiyatı 35 liraya alınıyor, üzerine mazot, işçilik ve fire maliyetleri biniyor. Bu şartlarda esnaf düşük kar ile ürününü satıyor, vatandaş ise marulu bile 50 liraya almak zorunda kalıyor" dedi.

"Pazardan en ucuzlarını alıyoruz, seçiyoruz"

Gürer, çiftçilere mazot desteğinin yetersiz olduğunu belirterek, iktidara "Çiftçiye mazot için bütçeden 20 milyar lira destek ayrılıyor ama tarımda kullanılan mazottan 50 milyar lira KDV ve ÖTV alıyorlar. 3,5 milyar litre mazot kullanılıyor, alınan vergi desteğin üç katına yakın. KDV ve ÖTV'yi kaldırın, çiftçiye gerçek destek vermiş olursunuz" çağrısında bulundu.

Bir esnaf, "Eskiden kamyonu 10 bin liraya dolduruyordum, şimdi 50 bin liraya ancak doldurabiliyorum. Bu parayla 5 yıl önce ben daire aldım, şimdi azıcık mal alabiliyorum. Nasıl ayakta kalacağız" diye konuştu.

Bir emekli, "Ben 55 yaşıma kadar halde çalıştım. 31 sene çalışmışlığım var. Verdikleri para 10 bin lira. 9 bin 100 gün iş günüm var benim. Verdikleri para ne? Pazara girdin mi 3 kişinin karnı doymaz" derken bir başka vatandaş, "Hiçbir istediğimizi alamıyoruz. Patates para etmiyor. Çiftçilerde de para yok. Çoluk çocuk öyle... Nasıl alacaksın? Ateş pahası her şey. Pazardan en ucuzlarını alıyoruz, seçiyoruz. Eskiden 100 lira ile pazara geldiğin zaman götüremiyorduk. Şimdi 5 bin lira ile gel, 2 poşet oluyor. Paranın alım gücü düştü, yokluk çoğaldı" ifadelerini kullandı.

"Ürünün fiyatı tarlada girdi artışları ile zamlanıyor"

Bunun üzerine CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şunları söyledi:

"Altunhisar, Çiftlik ve Ulukışla pazar yerinde mevsim ürünleri dahil fiyatlar geçen yıla göre artmış durumda. Ürünün fiyatı tarlada girdi artışları ile zamlanıyor. Mazot ve yol ücreti artışı da ürün fiyatına yansıyor. Pazarcı dertli, vatandaş dertli. Konuşan çok ama çekim yapılacağı zaman tedirgin. ya başıma bir iş gelirse korkusu var. Korku feryat figan dert yanmalarının önüne geçiyor. Esnaf akaryakıt fiyatı yanında ürün giderleri artışından dertli. Vatandaş cebinde para alım gücünü yitirmesi ile her ürünü istediği kadar alamadığını ifade ediyor. Cepteki para marketten sonra pazar yerinde alışverişlere de yetmiyor. Kadınlar mutfakta yangını yaşadığı için hayat pahalılığını daha çok ifade ediyorlar."

Gürer, mazottaki ÖTV ve KDV tarım kesimi için kaldırılmasını, çiftçinin üretim maliyetleri azaltılmasını istedi.