Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mezuniyet Töreni Yapıldı

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın katılımıyla Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende mezun olan öğrencilere en büyük okulun hayatın kendisi olduğunu hatırlatarak tebrik etti. Vali Çelik, "Ülkemizin aydınlık geleceği olan sizleri yürekten tebrik ediyor, iş hayatlarınızda başarılar diliyorum. İş hayatında da değişen şartlara ve gelişen teknolojiye uyum sağlamak adına mesleki gelişimlerinizi desteklemeyi asla ihmal etmemelisiniz. Hepinizin başarılı olacağına inancım tamdır. Siz gençlerden beklentimiz, bu aziz milletin huzurunun, refahının ve mutluluğunun bugünden daha iyi olması için gece gündüz demeden çalışmanızdır" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ise mezun öğrencileri tebrik ederek gençlerin, karşılaştıkları krizleri, zorlukları, kendilerini geliştirecek, güçlendirecek fırsata dönüştürmesi gerektiğine değindi. Oktay, "Terörle mücadelemizde veya ülkemizin savunmasında ihtiyacımız olan desteği müttefiklerimizden alamadığımızda yaşadığımız zorlukları fırsata dönüştürüp öz kaynaklarımızla, yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği silah, araç ve sistemlerle hızla aşabildik. Bu sayede artık destek isteyen değil, savunma sanayi 7 alanında desteği aranan ihracatçı ülke konumuna ulaştık. Bu çerçevede, ülkemizin çıkarları doğrultusunda daha esnek, bağımsız bir dış politika uygulama fırsatını yakaladık. Aslında hayat yolculuğunun tümü de böyledir. Karşılaştığınız sınamaları, krizleri, zorlukları, sizi geliştirecek, güçlendirecek fırsata dönüştürebilmelisiniz" dedi.

Türkiye'nin konumu nedeniyle iç ve dış tehditler karşısında her an uyanık olmasını gerekli kıldığını belirten Oktay, "Bundan 8 yıl önce FETÖ örgütünün darbe girişimi sırasında 251 vatandaşımızı şehit verdik. Milletimiz, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara inerek zor günde nasıl kenetlendiğini, demokrasisine, hakkına, hukukuna uzanan eli nasıl kırdığını açıkça ortaya koydu. FETÖ ile mücadelemizin bu tehdit tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar devam edeceğini de buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olduğunu ifade eden Oktay, "Biz Türkiye olarak bu süreçte daima ve sadece sözde değil fiilen Filistin'in hep yanında olduk. Bir yandan dünya 5'ten büyüktür hakikatini her mecrada haykırıyoruz. Diğer yandan Türkiye olarak Gazze'ye ulaşan insani yardımların üçte birini biz yapıyoruz. Bir 13 yandan da hem krizin nihai bir çözüme kavuşturulması, hem de bu çözümün uygulanabilirliğinin sağlanması için çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu 30 yılı aşkın mazisiyle 28 bin öğrencisi ve bin 700'ü aşkın personeliyle üniversitenin 15 fakülte, 4 enstitü, bir Türk musikisi devlet konservatuvarı, bir yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve 14 araştırma merkeziyle eğitim öğretim, bilim, kültür ve sanat alanlarında eğitim ve öğretim verdiğini belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından bölümlerinde derece alan öğrencilere, protokol üyeleri ve akademisyenler tarafından belgeleri verildi.

Törene, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.