Niğde Organize Sanayi Bölgesi\'nde Yangın Kontrol Altında

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YANGIN KONTROL ALTINDA

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde reklam panosu üretilen atölyede saat 09.00'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 9 araç ve 27 personelle müdahalesi sonucu 2 saatte kontrol altına alındı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de atölyeye gelerek soğutma çalışmalarını inceledi. Yangınla ilgili açıklama yapan Özdemir, geçen aylarda hizmete giren 30 milyon TL değerindeki itfaiye aracının da burada görev yaptığını söyledi. Özdemir, belediye olarak yangınları önleme adına gerekli çalışmaları da gerçekleştirdiklerini kaydetti.

2-3 DAKİKADA MÜDAHALE

Başkan Emrah Özdemir, itfaiye ekibinin olaylara hızla müdahale ettiğini belirterek, "Acil çağrı merkezine gelen ihbarla arkadaşlarımız yaklaşık 2-3 dakika içerisinde yangına müdahale ettiler. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Niğde Belediyesi'nin itfaiye birimi var. Arkadaşlar sürekli hazırlar. Son haftalarda büyük yangınlarla karşılaşıyoruz maalesef. Bunların sebepleri üzerinde de çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımız değerlendirme yapıyorlar. Gerekli yerlerin, gerekli kontrollerini yaparak bundan sonra yangın çıkmadan önlem almaya çalışacağız" diye konuştu.