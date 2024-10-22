Nihal Babayiğit Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nihal Babayiğit Cinayeti Davası Başladı

Nihal Babayiğit Cinayeti Davası Başladı

Serik'te kaybolan Nihal Babayiğit'in cinayetiyle ilgili sanık yargılanmaya başlandı.

22.10.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 9 aydır kayıp olarak arandıktan sonra toprağa gömülü kemikleri bulunan 24 yaşındaki işitme engelli Nihal Babayiğit'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Basık katılırken, tutuksuz sanık B.G. katılmadı. Maktulün yakınları ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

İşaret dili uzmanı aracılığıyla savunma yapan işitme engelli sanık, maktulle dini nikahla bir süre yaşayıp ayrıldıklarını, daha sonra yeniden birleştiklerini anlattı.

Ayrıldıkları dönemde Ankara'da diğer sanık B.G. ile dini nikah yaptıklarını ifade eden sanık Basık, "Bir süre sonra B.G. hamile kaldı. Daha sonra çalışmak için Serik'e döndüm. Bu sırada Nihal ile B.G. birbirlerinden haberdar oldular ve telefondan tartıştılar. Olay günü Nihal, B.G. ve ben Antalya'da bir kafede buluştuk. Aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Saç saça kavga ettiler. Küfürleştiler. Daha sonra Serik'e geçtik. 03.00'te ormanlık alana gittik. Burada B.G, Nihal'i biri boğazından olmak üzere 2-3 kez bıçaklayarak öldürdü. 'Niye öldürdün' dediğim de 'İşitme engelliyiz bize bir şey olmaz. Hapse girmeyiz.' dedi. Daha sonra otobüsle Ankara'ya gittik." savunmasını yaptı.

Mahkeme başkanının, maktulün öldürüldükten sonra fotoğrafının çekildiği yönündeki sorusu üzerine sanık, fotoğrafların B.G. tarafından çekilerek işitme engelli arkadaşlarına gönderildiğini öne sürdü.

Ali isimli yabancı uyruklu bir kişi ile yaptığı görüntülü sohbette Nihal Babayiğit'i öldürdüğünü itiraf ettiği yönündeki soru üzerine ise sanık, "B.G, Ali'ye görüntü atmış. Bunun üzerine görüntülü görüştük. Ondan önce B.G. 'Benim öldürdüğümü söyleme' diye beni tembihlemişti. Yani o sözleri bana B.G. söylettirdi. B.G, ısrarla cinayeti üstlenmemi istedi." iddiasında bulundu.

Duruşmada dinlenen maktulün babası Vedat Babayiğit, sanığın yalan söylediğini ve şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Anne Derya Yılmaz ise kızını evde bulamayınca aramaya başladığını, arkadaşı M.K'yı aradığında yanında olduğunu söylediğini belirterek, "Kızımın başına böyle bir şey geleceği aklımın ucundan geçmezdi. Kızımdan haber alamayınca kayıp ihbarında bulunduk. İhbardan yaklaşık 1,5-2 ay sonra E.O.T. beni arayıp Nihal'in arkadaşı olduğunu belirterek 'Nihal ile Mehmet Amasya'dalar. Ev tuttular' dedi. Muhtemelen bu kızı da sanık ayarladı." diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen maktulün dayısı Ali Yılmaz da Nihal Babayiğit'in kaybolmasından uzun bir süre sonra M.A'nın kendisine ulaştığını ifade etti.

Bu kişiyi görüntülü aradığında işitme engelli olduğu için anlaşamayarak görüşmeyi sonlandırdıklarını belirten Yılmaz, "Daha sonra işaret dili bilen bir kişi bularak yeniden aradım. Şahıs aramada bize fazla bir şey söylemedi. Ancak sonrasında Nihal'in öldürülmüş halde fotoğraflarını attı bana. Bu sayede öldürüldüğünü öğrendik." dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"Elde edilen delilerle bu suçu işlediği ortadadır"

Duruşma sonrası müşteki avukatı Yağmur Burçin Sayın, gazetecilere, sanığın duruşmada daha önce emniyette ve nöbetçi sulh ceza mahkemesinde verdiği ifadeleri reddederek suçu diğer sanık B.G'nin üzerine attığını söyledi.

Sayın, "İfadeleri çelişkiliydi. Suçu hiçbir şekilde kabul etmedi. Elde edilen delilerle bu suçu işlediği ortadadır. Her iki sanıktan da şikayetçiyiz." dedi.

Baba Vedat Babayiğit ise tek istediklerinin sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alarak ömür boyu cezaevinde kalması olduğunu dile getirdi.

Anne Yılmaz da adaletin yerini bulmasını istediklerini kaydetti.

Olay

Serik'te 9 Ekim 2023'te kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit hakkında ailesi kayıp ihbarında bulunmuş, genç kadının bulunması için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Olayla ilgili mayıs ayı başında genç kadının kısa bir süre dini nikahla yaşadığı Mehmet Basık ile şüphelinin birlikte yaşadığı B.G. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Basık çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, B.G. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Batman Cezaevi'nden tutukluyken Serik'e getirilen Mehmet Basık'ın haziran ayında Eminceler mevkisinde gösterdiği bölgede yapılan aramada, yol kenarındaki ağaçlıkların arasında toprağa gömülü ve Nihal Babayiğit'e ait olduğu belirlenen kemikler bulunmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Cinayet, Mahkeme, antalya, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nihal Babayiğit Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
08:20 Teröristbaşı Fethullah Gülen’in ölüm nedenini hastane açıkladı Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı
07:53 Elebaşı Gülen’in ölümünü İstanbul’da lokma dağıtarak kutladı Elebaşı Gülen'in ölümünü İstanbul'da lokma dağıtarak kutladı
07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
00:20 Kanlı paralarla gününü gün etmiş İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 18:59:37. #1.13#
SON DAKİKA: Nihal Babayiğit Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.