Nijerya'da Türk Mutfağı Haftası Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nijerya'da Türk Mutfağı Haftası Sona Erdi

28.05.2025 22:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın başkenti Abuja'da, Türkiye'nin Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri sona erdi. Etkinlikler boyunca Türk kültürü ve lezzetleri Nijeryalılara tanıtıldı. Büyükelçi Mehmet Poroy, Türk mutfağının misafirperverliği ve kültürel zenginlikleri vurguladığı bir konuşma yaptı. 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan etkinliklerde, Türk ve Nijerya yemekleri bir araya getirildi.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri sona erdi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği ve Abuja Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen etkinliklerle Türk kültürü ve yemekleri Nijeryalılara tanıtıldı.

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, Büyükelçilikte düzenlenen resepsiyonla sona erdi.

Resepsiyona, yabancı misyon temsilcileri, Nijeryalılar ve Nijerya'da yaşayan Türk toplumu temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, burada yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı Haftası'nın yalnızca lezzetlerin değil, aynı zamanda köklü bir kültürün, zengin bir tarihin ve Anadolu'nun bereketli topraklarında şekillenmiş bir yaşam felsefesinin paylaşımı olduğunu belirtti.

"Türk mutfağı sadece bir yemek geleneği değil, paylaşmanın, birlikteliğin ve sıcak misafirperverliğin bir kutlamasıdır." diyen Poroy, farklı kültürlerden dostlarla aynı sofrayı paylaşmanın büyük mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı.

Poroy, etkinliklerin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere ve tüm davetlilere şükranlarını sunarak "Her tarif bir hatıra, her yemek bir hikaye barındırır. Bugün burada tattığınız her lezzet, Türkiye'nin kalbinden gelen bir davettir." ifadelerini kullandı.

"Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Abuja'da etkinlikler düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, 21-27 Mayıs'ta yurt içi ve dışında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında başkent Abuja'da etkinlikler düzenlendi.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında, 22 Mayıs'ta Abuja Yunus Emre Enstitüsünde öğrencilere ve davetlilere Türk mutfağından seçkin lezzetler ile Nijerya mutfağından geleneksel "suya" yemeği ikram edildi.

Abuja'da, 23 Mayıs'ta bir restoranda düzenlenen programda, Türk kültürü ve yemekleri tanıtılırken, 24 Mayıs'ta da Büyükelçilik rezidansında verilen özel davette basın mensuplarıyla bir araya gelindi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Gastronomi, Diplomasi, Nijerya, Türkiye, Kültür, Güncel, Afrika, abuja, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Türk Mutfağı Haftası Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi Türkiye’de bir ilk Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi! Türkiye'de bir ilk
Köprü trafiğini kilitleyen kaza 5 araç birbirine girdi Köprü trafiğini kilitleyen kaza! 5 araç birbirine girdi
Erdoğan’ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu’nun yeni görevi belli oldu Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu
Dünya bu görüntüyü konuşuyor Gazze’de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu 144 şüpheli yakalandı 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı
Survivor’da beklenmedik ayrılık Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti Survivor'da beklenmedik ayrılık! Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti
Bıçak altına yatan Devrim Özkan’dan yeni haber Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

22:58
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
22:36
Yerlikaya: 9 Aralık’tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü
19:39
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım
19:02
Rusya: Ukrayna’ya 2 Haziran’da İstanbul’da görüşmek için teklifte bulunduk
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk
18:53
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
10:05
Eski iş yerine girip 8 bin 700 lira çalan şüpheli kameraya yakalandı
Eski iş yerine girip 8 bin 700 lira çalan şüpheli kameraya yakalandı
09:59
İlker Ayrık’tan şaşırtan ’Çakallarla Dans’ itirafı Neden rol almadığını ilk kez açıkladı
İlker Ayrık'tan şaşırtan 'Çakallarla Dans' itirafı! Neden rol almadığını ilk kez açıkladı
09:58
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe’nin yeni antrenörü için bomba iddia
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
09:47
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
09:41
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
09:40
İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 00:30:46. #7.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da Türk Mutfağı Haftası Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.