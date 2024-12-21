Nilüfer'de Askıda Yemek Dönemi Başladı - Son Dakika
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Nilüfer'de Askıda Yemek Dönemi Başladı

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Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için 'Nilüfer Her Yerde' mobil uygulamasına askıda yemek bağışını ekledi. Kent Lokantası'nda yemek yiyenler, aynı zamanda bağış yaparak maddi durumu olmayanlara yardımcı olabiliyor.

21.12.2024 12:36  Güncelleme: 12:52
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Kent Lokantası'nda askıda yemek dönemi...Mobilden bağış yap, ihtiyaç sahiplerine ulaşsın

Nilüfer Belediyesi, "Nilüfer Her Yerde" mobil uygulamasına askıda yemek bağışını da ekledi

Nilüfer Kent Lokantasında 4 kap 950 kalori yemeği 70 TL'ye yiyenler aynı zamanda maddi durumu yerinde olmayanlar için askıda yemek uygulamasıyla yemek bağışı yapabiliyor

BURSA - Nilüfer Kent Lokantasına gelenler paraları olmasa bile geri çevrilmiyor. Belediye'nin "Nilüfer Her Yerde" mobil uygulamasına eklediği "Askıda Bağış" butonu sayesinde her gün yüzlerce bağış yemek alan Kent Lokantası bu sayede yemek alabilecek durumu olmayanlara ücretsiz hizmet veriyor.

Görükle'de özellikle üniversite öğrencilerine hizmet etmesi amacıyla açılan Kent Lokantası'nda 4 kap, 950 kalori yemek 70 liradan sunuluyor. Hayırseverler mobil uygulama sayesinde askıda yemek uygulaması ile bağış yapabiliyor. İhtiyaç sahipleri veya imkanı olmayan öğrenciler lokantada bu sayede ücretsiz yemek yiyebiliyor.

Uygulama sayesinde onlarca kişi her gün Görükle'deki Nilüfer Kent Lokantası'na askıda yemek bağışında bulunuyor. Yemek yemeye maddi gücü olmayanlar bu sayede tesise gelip her hangi bir ücret ödemeden karnını doyuruyor.

70 liraya 3 kap sıcak yemeğin ve meyvenin verildiği lokantanın önünde öğle saatlerinde kuyruk oluyor. Akşam saat 18.00'e kadar hizmet veren lokantayı en çok öğrenciler ve işçiler ile o bölgede çalışan vatandaşlar kullanıyor. Lokantaya gelip yemeklerin tadına bakan ya da mobil uygulama üzerinden bağış yapan iyi durumdaki vatandaşlar da askıda yemek uygulamasına katkı yapabiliyor.

Kent dayanışmasını artırmak amacıyla mobil uygulamadaki askıda bağış seçeneğine mama bağışı veya hayvan kısırlaştırma gibi bağışlar da yapılabiliyor

Nilüfer'in dayanışma kenti olduğu için bağışların da çok olduğunu ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Nilüfer Her Yerde" uygulamamız üzerinden askıda bağış düzeninde bir yapı kurduk. Bugün askıda bağış, yemek olarak bağış yapıyorsun yarın başka bir organizasyon oluyor askıda mama oluyor. Bunlar aynı anda çoklu da olabiliyor. Böyle bir uygulama yaptık. Şu an itibariyle 787 bağış yemek var burada. Oradan bağış yapıldıkça buradaki hesaplara bağış miktarı düşüyor. Buraya gelen kişiler de bağış yapabiliyor. Biraz önce buraya gelen biriyle karşılaştık. 20 yemek yazdırıp parasını ödemiş. Kendisi yemek yemeğe gelmiş ama 20 tane de ihtiyaç sahibi için yemek bağışı yapmış. Böyle bir sistem kurduk. Bunun tabiki dayanışma kenti Nilüfer'e uygun olduğunu düşünüyoruz. Bunların sayısını arttıracağız. Bu bir sistem kurma meselesiydi. Sistemi kurduk. Yavaş yavaş oturttuk. Gençlerin çok olduğu Özlüce bölgesi var orada da açmayı düşünüyoruz. Çalışanın çok olduğu mahallelerimiz var oraları da düşünüyoruz. Yavaş yavaş buraları çoğaltacağız. Gençlerimizin daha ucuza çay ve kahve içmesi için Nilbel kafelerimizi oluşturuyoruz. Bunları da şehrimizin çeşitli yerlerine yerleştiriyoruz. Gençlerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortama gelip ceplerini çok fazla yormadan vakit geçirebilecekleri ortamları oluşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Nilüfer\'de Askıda Yemek Dönemi Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Nilüfer'de Askıda Yemek Dönemi Başladı - Son Dakika

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