Nisan ayında kar sürprizi! Bir şehrimiz beyaza büründü
Nisan ayında kar sürprizi! Bir şehrimiz beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Bir şehrimiz beyaza büründü
07.04.2026 10:42
Nisan ayında kar sürprizi! Bir şehrimiz beyaza büründü
Erzurum'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sürpriz kar kent merkezi ile Palandöken Kayak Merkezi'nde etkili olurken, yaklaşık 15 dakika sürdü.

Erzurum'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İşe ya da okula gitmek üzere evlerinden çıkanlar, lapa lapa yağan karla karşılaştı. Kar yağışı kent merkezi ile Palandöken'de etkili olurken, yaklaşık 15 dakika sürdü. 

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİLER 

Öte yandan Meteoroloji Erzurum 12'nci Bölge Müdürlüğü, havanın parçalı çok bulutlu ve aralıklarla karla karışık yağmurlu geçeceğini bildirdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında geçeceği öngörülen Erzurum'da, yetkililer çığ tehlikesine de dikkat çekti.

İşte kentten kar manzaraları; 

Kaynak: DHA

