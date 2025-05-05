Nisan Enflasyonu: TÜFE %3, Yİ-ÜFE %2,76 Arttı - Son Dakika
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Nisan Enflasyonu: TÜFE %3, Yİ-ÜFE %2,76 Arttı

Nisan'da TÜFE yıllık %37,86, Yİ-ÜFE ise %22,5 artış gösterdi. Enflasyon Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyede.

05.05.2025 10:25
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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,76 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 37,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 22,5 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 48,73, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32,65 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3, Yİ-ÜFE yüzde 2,76 artış gösterdi.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,36, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37,86 oldu.

Yİ-ÜFE de Aralık 2024'e göre yüzde 10,19, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 22,5 olarak belirlendi.

Yıllık enflasyon TÜFE'de Aralık 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Bu oran, Aralık 2021'de 36,08 olarak tespit edilmişti.

Yİ-ÜFE'de de yıllık bazda Ekim 2020'den sonraki en düşük oran elde edildi. Yıllık Yİ-ÜFE Ekim 2020'de 18,2 olmuştu.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler nisanda TÜFE'nin yüzde 3,24 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkacağı hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl2016201720182019202020212022202320242025

2016201720182019202020212022202320242025
Ocak1,822,461,021,061,351,6811,106,656,75,03

0,553,980,990,451,842,6610,454,154,143,06
Şubat-0,020,810,730,160,350,914,813,154,532,27

-0,201,262,680,090,481,227,221,563,742,12
Mart-0,041,020,991,030,571,085,462,293,162,46

0,401,041,541,580,874,139,190,443,291,88
Nisan0,781,311,871,690,851,687,252,393,183

0,520,762,602,981,284,347,670,813,602,76
Mayıs0,580,451,620,951,360,892,980,043,37

1,480,523,792,671,543,928,760,651,96

Haziran0,47-0,272,610,031,131,944,953,921,64

0,410,073,030,090,694,016,776,501,38

Temmuz1,160,150,551,360,581,802,379,493,23

0,210,721,77-0,991,022,465,178,231,94

Ağustos-0,290,522,300,860,861,121,469,092,47

0,080,856,60-0,592,352,772,415,891,68

Eylül0,180,656,300,990,971,253,084,752,97

0,290,2410,880,132,651,554,783,41,37

Ekim1,442,082,672,002,132,393,543,432,88

0,841,710,910,173,555,247,831,941,29

Kasım0,521,49-1,440,382,303,512,883,282,24

2,002,02-2,53-0,084,089,990,742,810,66

Aralık1,640,69-0,400,741,2513,581,182,931,03

2,981,37-2,220,692,3619,08-0,241,140,4

Yıllık değişim

Ay/Yıl2016201720182019202020212022202320242025

2016201720182019202020212022202320242025
Ocak9,589,2210,3520,3512,1514,9748,6957,6864,8642,12

5,9413,6912,1432,938,8426,1693,5386,4644,227,2
Şubat8,7810,1310,2619,6712,3715,6154,4455,1867,0739,05

4,4715,3613,7129,599,2627,09105,0176,6147,2925,21
Mart7,4611,2910,2319,7111,8616,1961,1450,5168,5038,1

3,8016,0914,2829,648,5031,20114,9762,4551,4723,5
Nisan6,5711,8710,8519,5010,9417,1469,9743,6869,8037,86

2,8716,3716,3730,126,7135,17121,8252,1155,6622,5
Mayıs6,5811,7212,1518,7111,3916,5973,5039,5975,45

3,2515,2620,1628,715,5338,33132,1640,7657,68

Haziran7,6410,9015,3915,7212,6217,5378,6238,2171,6

3,4114,8723,7125,046,1742,89138,3140,4250,09

Temmuz8,799,7915,8516,6511,7618,9579,6047,8361,78

3,9615,4525,0021,668,3344,92144,6144,5041,37

Ağustos8,0510,6817,9015,0111,7719,2580,2158,9451,97

3,0316,3432,1313,4511,5345,52143,7549,4135,75

Eylül7,2811,2024,529,2611,7519,5883,4561,5349,38

1,7816,2846,152,4514,3343,96151,5047,4433,09

Ekim7,1611,9025,248,5511,8919,8985,5161,3648,58

2,8417,2845,011,7018,2046,31157,6939,3932,24

Kasım7,0012,9821,6210,5614,0321,3184,3961,9847,09

6,4117,3038,544,2623,1154,62136,0242,2529,47

Aralık8,5311,9220,3011,8414,6036,0864,2764,7744,38

9,9415,4733,647,3625,1579,8997,7244,2228,52

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Üretim, Güncel, Aralık, Finans, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nisan Enflasyonu: TÜFE %3, Yİ-ÜFE %2,76 Arttı - Son Dakika

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