Nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu - Son Dakika
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Nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu

Nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın nisan ayında en fazla satışı yapılan markalar Fiat, Renault ve Volkswagen olarak sıralandı.

08.05.2024 11:05
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın nisan ayında en fazla satışı yapılan markalar Fiat, Renault ve Volkswagen olarak sıralandı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024 Nisan'da otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 azalarak 75 bin 919 adet oldu.

Nisanda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 olurken hafif ticari araç satışları yüzde 28,6 azalışla 14 bin 471 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 16,2 büyüme gösterdi.

Nisan ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 9 bin 403 adetle Fiat ilk sırayı alırken onu 6 bin 795 satışla Renault ve 6 bin 787 adetle Volkswagen takip etti. Ford, 6 bin 512 satışla dördüncü, Chery 5 bin 315 adetle beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında lider Fiat

Otomobil satışları ele alındığında nisanda en fazla satılan marka 6 bin 83 adetle Fiat olurken onu 5 bin 550 satışla Renault, 5 bin 315 ile Chery izledi.

Volkswagen, 5 bin 272 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken Hyundai, 4 bin 151 adetle beşinci oldu.

Lüks otomobil satışları

Renault'nun yeni markası Alpine'in de eklenmesiyle toplam 54 markanın yer aldığı ODMD listesinde nisan ayında Smart, Seres ve Neta hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Togg'un teslimatları nisanda 3 bin 3 adet olarak gerçekleşirken Tesla'nın satışları 27'de kaldı.

Lüks otomobil grubunda nisanda 85 Lexus, 78 DS, 63 Porsche, 21 Maserati, 6 Jaguar, 3 Ferrari, 2'şer adet Bentley ile Aston Martin ve 1 Lamborghini satıldı.

Hafif ticari satışlarında ilk 5 marka

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında Ford, nisanda 4 bin 640 adet satışla listenin ilk sırasında yer alırken, onu 3 bin 320 ile Fiat, 1515 ile Volkswagen izledi.

Renault, 1245 satışla dördüncü, Hyundai, 655 adetle beşinci oldu.

Nisanda markaların satış rakamları şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ/ İTHAL DAĞILIMI: 2024
MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM

ALFA ROMEO03633630000363363
ALPINE055000055
ASTON MARTIN077000077
AUDI05.0795.07900005.0795.079
BENTLEY0141400001414
BMW05.3185.31800005.3185.318
BYD08628620000862862
CHERY020.78220.782000020.78220.782
CITROEN014.96214.96205.1555.155020.11720.117
CUPRA02.5022.50200002.5022.502
DACIA013.25513.255000013.25513.255
DFSK013013001301300260260
DS08798790000879879
FERRARI088000088
FIAT29.73623929.97512.9896.42219.41142.7256.66149.386
FORD3610.14910.18511.6726.40618.07811.70816.55528.263
HONDA07.2677.26700007.2677.267
HONGQI055000055
HYUNDAI11.9195.19117.11002.0662.06611.9197.25719.176
ISUZU000295402697295402697
IVECO00008818810881881
JAGUAR0303000003030
JEEP01.1811.18100001.1811.181
KARSAN0009809898098
KG MOBILITY – SSANGYONG03.4123.412092492404.3364.336
KIA04.6034.60301.5841.58406.1876.187
LAMBORGHINI077000077
LAND ROVER07507500110751751
LEAPMOTOR0818100008181
LEXUS02302300000230230
MASERATI0898900008989
MAXUS00001681680168168
MERCEDES-BENZ08.3228.32202.9772.977011.29911.299
MG07.1857.18500007.1857.185
MINI04784780000478478
MITSUBISHI0181800001818
NETA0535300005353
NISSAN06.7606.76000006.7606.760
OPEL014.57014.57003.6373.637018.20718.207
PEUGEOT016.75716.75704.1434.143020.90020.900
PORSCHE03513510000351351
RENAULT30.2507.32437.57405.2845.28430.25012.60842.858
SEAT02.8542.85400002.8542.854
SERES011000011
SKODA011.70511.705000011.70511.705
SKYWELL01421420000142142
SMART000000000
SUBARU01261260000126126
SUZUKI02.5622.56200002.5622.562
TESLA04024020000402402
TOGG7.14807.1480007.14807.148
TOYOTA13.3123.31916.63103.5943.59413.3126.91320.225
VOLKSWAGEN017.60117.60107.7737.773025.37425.374
VOLVO04.5064.50600004.5064.506

TOPLAM: 92.401202.436294.83725.05451.54776.601117.455253.983371.438
*Tesla markasına ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.

Kaynak: AA

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