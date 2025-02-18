Eski nişanlısı, 21 yaşındaki Beyza'yı canice katletti - Son Dakika
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Eski nişanlısı, 21 yaşındaki Beyza'yı canice katletti

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Nevşehir'de kepçe operatörü 26 yaşındaki Mustafa Baltaş, yaklaşık 2 ay önce ayrıldığı nişanlısı 21 yaşındaki Beyza Akdoğan'ı, pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

18.02.2025 01:27  Güncelleme: 07:52
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Nevşehir'de bir şahıs, tartıştığı eski nişanlısını tüfekle öldürdükten sonra kendi kafasına sıktı.

2 AY ÖNCE AYRILMIŞ

Olay, akşam saatlerinde Cevherdudey Mahallesi Yasemin Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, nişanlı olan Beyza Akdoğan ile Mustafa Baltaş, yaklaşık 2 ay önce ayrıldı. Kepçe operatörü Mustafa Baltaş, akşam saatlerinde eline aldığı pompalı tüfekle ayrıldığı nişanlısının adresine gitti.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Beyza Akdoğan'ın ailesinin olmadığı sırada eve giren Baltaş, çıkan tartışma sonucu eski nişanlısını pompalı tüfekle vurduktan sonra aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. Silah seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nişanlısını Öldürüp İntihar Etti

İKİSİ DE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akdoğan ve Baltaş'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Eski nişanlı çiftin cenazesi otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Nişanlısını Öldürüp İntihar Etti
Mustafa Baltaş
Eski nişanlısı, 21 yaşındaki Beyza\'yı canice katletti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eski nişanlısı, 21 yaşındaki Beyza'yı canice katletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski nişanlısı, 21 yaşındaki Beyza'yı canice katletti - Son Dakika
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