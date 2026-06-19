Başakşehir'de vahşet: Kafasını taşla ezdiği nişanlısının cesedini boş araziye attı

İstanbul Başakşehir, kan donduran bir kadın cinayetine sahne oldu. Vedat Ç. isimli şahıs, tartıştığı nişanlısı Sultan Ç.’yi feci şekilde darp edip kafasına taşla vurarak öldürdü. Cani nişanlı, cinayetin ardından talihsiz kadının cansız bedenini boş bir araziye atarak kayıplara karıştı.

BOŞ ARAZİDEKİ KORKUNÇ KEŞİF

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Arazide yürüyen bir vatandaş, yerde hareketsiz şekilde yatan bir kadını fark ederek durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

KAYIP BAŞVURUSU ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Öte yandan, olaydan bir gün önce Sultan Ç.’den haber alamayan yakınlarının polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Genç kadının hayatından endişe eden aile üyeleri, nişanlı Vedat Ç.’nin şüpheli hareketlerinden şüphelenerek durumu polise bildirdi ve şüpheliyi kendi elleriyle emniyet güçlerine teslim etti.

ÖLÜM NEDENİ: KAFASINA ALDIĞI TAŞ DARBESİ

Boş arazide bulunan ceset üzerinde inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, cansız bedenin kayıp olarak aranan Sultan Ç.’ye ait olduğunu tespit etti. Yapılan ilk adli incelemede, talihsiz kadının kafasına aldığı sert taş darbeleri sonucu feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sultan Ç.'nin cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, nişanlısını katleden Vedat Ç. gözaltına alındı. Polis, vahşi cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.