Başakşehir'de vahşet: Kafasını taşla ezdiği nişanlısının cesedini boş araziye attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başakşehir'de vahşet: Kafasını taşla ezdiği nişanlısının cesedini boş araziye attı

19.06.2026 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tartıştığı nişanlısı Sultan Ç.’yi kafasına taşla vurarak katleden Vedat Ç., talihsiz kadının cansız bedenini boş bir araziye atıp kaçtı. Şüpheli nişanlı, aile üyeleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

İstanbul Başakşehir, kan donduran bir kadın cinayetine sahne oldu. Vedat Ç. isimli şahıs, tartıştığı nişanlısı Sultan Ç.’yi feci şekilde darp edip kafasına taşla vurarak öldürdü. Cani nişanlı, cinayetin ardından talihsiz kadının cansız bedenini boş bir araziye atarak kayıplara karıştı.

BOŞ ARAZİDEKİ KORKUNÇ KEŞİF

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Arazide yürüyen bir vatandaş, yerde hareketsiz şekilde yatan bir kadını fark ederek durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Başakşehir'de vahşet: Kafasını taşla ezdiği nişanlısının cesedini boş araziye attı

KAYIP BAŞVURUSU ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Öte yandan, olaydan bir gün önce Sultan Ç.’den haber alamayan yakınlarının polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Genç kadının hayatından endişe eden aile üyeleri, nişanlı Vedat Ç.’nin şüpheli hareketlerinden şüphelenerek durumu polise bildirdi ve şüpheliyi kendi elleriyle emniyet güçlerine teslim etti.

Başakşehir'de vahşet: Kafasını taşla ezdiği nişanlısının cesedini boş araziye attı

ÖLÜM NEDENİ: KAFASINA ALDIĞI TAŞ DARBESİ

Boş arazide bulunan ceset üzerinde inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, cansız bedenin kayıp olarak aranan Sultan Ç.’ye ait olduğunu tespit etti. Yapılan ilk adli incelemede, talihsiz kadının kafasına aldığı sert taş darbeleri sonucu feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.

Başakşehir'de vahşet: Kafasını taşla ezdiği nişanlısının cesedini boş araziye attı

Sultan Ç.'nin cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, nişanlısını katleden Vedat Ç. gözaltına alındı. Polis, vahşi cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Başakşehir'de vahşet: Kafasını taşla ezdiği nişanlısının cesedini boş araziye attı
Kaynak: DHA

Başakşehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de vahşet: Kafasını taşla ezdiği nişanlısının cesedini boş araziye attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Isaac Clarke Isaac Clarke:
    vay psikopat vay yazık olmuş kadına Allah rahmet eylesin bu devirde nişanlına bile güvenmeyeceksin öyle nefret ettirdiler. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük’te bir kişi bahçede ölü bulundu Karabük'te bir kişi bahçede ölü bulundu
Bodrum’da kaybolan Hollandalı turist bulundu Bodrum'da kaybolan Hollandalı turist bulundu
Kula’da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı Kula'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Anlaşma sonrası İran’dan ABD’ye tarihi uyarı: Daha sert bir tokat yersiniz Anlaşma sonrası İran'dan ABD'ye tarihi uyarı: Daha sert bir tokat yersiniz
6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık Korku dolu anlar yaşandı 6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık! Korku dolu anlar yaşandı
ABD ordusu uyuşturucu kartellerine ait bir tekneyi daha vurdu: 3 ölü ABD ordusu uyuşturucu kartellerine ait bir tekneyi daha vurdu: 3 ölü
Cemil Tugay neden istifa etti CHP Genel Merkezi’yle sert tartışma iddiası Cemil Tugay neden istifa etti? CHP Genel Merkezi'yle sert tartışma iddiası
Esrarengiz köyde korku dolu anlar Bir anda karşılarına çıktı Esrarengiz köyde korku dolu anlar! Bir anda karşılarına çıktı
Samara’nın acı sonu Ünlü oyuncunun ölüm nedeni isyan ettirdi Samara'nın acı sonu! Ünlü oyuncunun ölüm nedeni isyan ettirdi
Rahmi Saltuk isyan etti: Kılıçdaroğlu’nun listesinden haberim yoktu, hemen adımı sildirdim Rahmi Saltuk isyan etti: Kılıçdaroğlu'nun listesinden haberim yoktu, hemen adımı sildirdim
İstanbul’daki evinin önünden kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı İstanbul'daki evinin önünden kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı

00:12
A Milli Takım’ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı İşte kazanan
A Milli Takım'ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı! İşte kazanan
23:51
Aziz Yıldırım’ın son saniye basketiyle kazanılan şampiyonluğa verdiği tepki dikkat çekti
Aziz Yıldırım'ın son saniye basketiyle kazanılan şampiyonluğa verdiği tepki dikkat çekti
22:19
Kucağına aldığı çocuğuyla 8’inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı
Kucağına aldığı çocuğuyla 8'inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı
22:12
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
21:55
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul’da
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'da
20:55
Fenerbahçe’nin rakibi olan Podolski’den flaş paylaşım
Fenerbahçe'nin rakibi olan Podolski'den flaş paylaşım
20:42
“Mutlak butlan“ kararından haberi var mıydı Kılıçdaroğlu’ndan net yanıt
"Mutlak butlan" kararından haberi var mıydı? Kılıçdaroğlu'ndan net yanıt
20:17
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
19:43
Gram altın çakıldı
Gram altın çakıldı
18:57
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
17:49
CHP’den istifa eden Cemil Tugay’la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 01:08:14. #7.13#
SON DAKİKA: Başakşehir'de vahşet: Kafasını taşla ezdiği nişanlısının cesedini boş araziye attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.