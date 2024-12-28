Nişantaşı\'nda Yılbaşı Hazırlıkları Tamamlandı

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Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL, -NİŞANTAŞI'nda yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı hazırlıkları tamamlandı. Günler öncesinden yapılan birbirinden renkli süslemelerin yanı sıra her köşe başında bulunan ve halk arasında şans getirdiği düşünülen kokina çiçekleri bu yıl da çok tercih ediliyor. Büyük ikramiyenin 600 milyon lira olduğu Milli Piyango'da son biletler sahiplerini bekliyor.

İstanbul'da 2025'e girmeye sayılı günler kala kentin işlek caddelerinin yılbaşı hazırlıkları tamamlandı. Yeni yıl hazırlıkları kapsamında Şişli'nin işlek caddelerinden olan Nişantaşı sokakları süslenip ışıklandırıldı. Noel Baba figürleri, 2025 yazılı ve Ren Geyiklerinin maketleri ile 7'den 70'e herkes, fotoğraf çekilmek için Nişantaşı'na akın etti. Halk arasında, şans ve bereket getirildiğine inanılan yılbaşının sembolü kokina çiçeğinin demet fiyatı ise, 200-250 lira arasında değişkenlik gösteriyor. 2025 yılı için büyük ikramiyenin 600 milyon lira olarak belirlendiği Milli Piyango yılbaşı biletleri; çeyrek bilet 150 lira, yarım bilet 300 lira, tam bilet 600 lira olmak üzere satışa sunuluyor.

'SON BİLETLER, BÜYÜK İKRAMİYE 600 MİLYON'

Yeni yıl yaklaşırken, Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için bilet satışları büyük ilgi gördü. Milli Piyango bilet satıcısı Mehmet Bey Kocaeli'nden İstanbul'a bilet satışlarını yapmak için geldi. 'Son biletler, büyük ikramiye 600 Milyon' diye seslenerek vatandaşların ilgisini, kendi standına çekti. Bilet ücretleri için ise, "Çeyrek 150, yarım 300, tam ise 600 lira" dedi.

'KOKİNA DEMETİ 250 LİRA'

Kokina çiçeğinin bu sene de rağbet gördüğünü ve hediye olarak tercih edildiğini ifade eden çiçekçi Pınar Sarmaşık, "2025'in bulunmazsa bulunmazı kokinalar. Demetlerini 250 liradan veriyoruz. Zaten senede bir kere çıkıyor, bayağı bir güzel. Neşe ve huzur… Almayanlara tavsiye ediyorum. Eşine alan var, sevgilisine alan var, arkadaşlarına alan var, kız arkadaşlarına alıyorlar. 'Dileğini dile, koy' diyorlar. Herkesin belirli bir amacı var" dedi.

'ŞANS, BOLLUK VE BEREKET GETİRSİN'

Yeni yıl dileklerini söyleyen Hülya Sakin, "Şans, bolluk, bereket getirsin. Ülkemiz mutlu olsun ve herkesin yüzü gülsün. Sevgi ile herkese iletiyorum" diye konuştu. Bir başkası kişi ise, "Benim kendi adıma değil ama ülkece güzel hayallere ihtiyacımızın olduğu bir yıl olsa gerek. En başta barış, sağlık klasik. Gerisi zaten geliyor" ifadelerini kullandı. Hediye tercihini kokina çiçeği almaktan yana kullanan Saliha Çelik ise, "Hediyeler aldık. Kokina çiçekleri aldık" dedi.