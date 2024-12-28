Nişantaşı'nda Yılbaşı Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nişantaşı'nda Yılbaşı Hazırlıkları Tamamlandı

Nişantaşı\'nda Yılbaşı Hazırlıkları Tamamlandı

İstanbul'un Nişantaşı semtinde 2025 yılına sayılı günler kala yılbaşı hazırlıkları yapıldı. Renkli süslemelerle donatılan sokaklarda, kokina çiçekleri büyük ilgi görüyor ve Milli Piyango'da büyük ikramiye 600 milyon lira olarak belirlendi.

28.12.2024 13:25  Güncelleme: 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL, -NİŞANTAŞI'nda yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı hazırlıkları tamamlandı. Günler öncesinden yapılan birbirinden renkli süslemelerin yanı sıra her köşe başında bulunan ve halk arasında şans getirdiği düşünülen kokina çiçekleri bu yıl da çok tercih ediliyor. Büyük ikramiyenin 600 milyon lira olduğu Milli Piyango'da son biletler sahiplerini bekliyor.

İstanbul'da 2025'e girmeye sayılı günler kala kentin işlek caddelerinin yılbaşı hazırlıkları tamamlandı. Yeni yıl hazırlıkları kapsamında Şişli'nin işlek caddelerinden olan Nişantaşı sokakları süslenip ışıklandırıldı. Noel Baba figürleri, 2025 yazılı ve Ren Geyiklerinin maketleri ile 7'den 70'e herkes, fotoğraf çekilmek için Nişantaşı'na akın etti. Halk arasında, şans ve bereket getirildiğine inanılan yılbaşının sembolü kokina çiçeğinin demet fiyatı ise, 200-250 lira arasında değişkenlik gösteriyor. 2025 yılı için büyük ikramiyenin 600 milyon lira olarak belirlendiği Milli Piyango yılbaşı biletleri; çeyrek bilet 150 lira, yarım bilet 300 lira, tam bilet 600 lira olmak üzere satışa sunuluyor.

'SON BİLETLER, BÜYÜK İKRAMİYE 600 MİLYON'

Yeni yıl yaklaşırken, Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için bilet satışları büyük ilgi gördü. Milli Piyango bilet satıcısı Mehmet Bey Kocaeli'nden İstanbul'a bilet satışlarını yapmak için geldi. 'Son biletler, büyük ikramiye 600 Milyon' diye seslenerek vatandaşların ilgisini, kendi standına çekti. Bilet ücretleri için ise, "Çeyrek 150, yarım 300, tam ise 600 lira" dedi.

'KOKİNA DEMETİ 250 LİRA'

Kokina çiçeğinin bu sene de rağbet gördüğünü ve hediye olarak tercih edildiğini ifade eden çiçekçi Pınar Sarmaşık, "2025'in bulunmazsa bulunmazı kokinalar. Demetlerini 250 liradan veriyoruz. Zaten senede bir kere çıkıyor, bayağı bir güzel. Neşe ve huzur… Almayanlara tavsiye ediyorum. Eşine alan var, sevgilisine alan var, arkadaşlarına alan var, kız arkadaşlarına alıyorlar. 'Dileğini dile, koy' diyorlar. Herkesin belirli bir amacı var" dedi.

'ŞANS, BOLLUK VE BEREKET GETİRSİN'

Yeni yıl dileklerini söyleyen Hülya Sakin, "Şans, bolluk, bereket getirsin. Ülkemiz mutlu olsun ve herkesin yüzü gülsün. Sevgi ile herkese iletiyorum" diye konuştu. Bir başkası kişi ise, "Benim kendi adıma değil ama ülkece güzel hayallere ihtiyacımızın olduğu bir yıl olsa gerek. En başta barış, sağlık klasik. Gerisi zaten geliyor" ifadelerini kullandı. Hediye tercihini kokina çiçeği almaktan yana kullanan Saliha Çelik ise, "Hediyeler aldık. Kokina çiçekleri aldık" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Nişantaşı, İstanbul, Yılbaşı, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nişantaşı'nda Yılbaşı Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:01 Teröristbaşı Öcalan’ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli’ye destek çıktı Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı
12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 13:18:07. #1.13#
SON DAKİKA: Nişantaşı'nda Yılbaşı Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.