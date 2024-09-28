Norveç Dışişleri Bakanı'ndan İsrail Uyarısı

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Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarının "endişe verici hızla" genişlediğini söyledi.

Eide, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda konuştu.

Norveç'in Ukrayna'nın yanında olduğunu dile getiren Eide, Ukrayna'ya askeri yardımda bulunduklarını ve gerektiği sürece de bunu sürdürme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Eide, İsrail'in, tüm diğer ülkeler gibi "kendini savunma" hakkına sahip olduğunu ancak aynı zamanda diğer tüm devletler gibi uluslararası insancıl hukuka da uyması gerektiğini belirtti.

Gazze'de Filistin halkının yaşadığı acının "kıyaslanamayacak kadar büyük" olduğunu ifade eden Eide, Gazze'nin büyük bir kısmının enkaza dönüştüğünü ve 41 binden fazla insanın öldürüldüğünü hatırlattı.

Eide, hiçbir gerekçenin böylesine "toplu bir cezalandırmayı" haklı çıkarmayacağına işaret ederek, Gazze'de uluslararası insancıl hukukun ihlallerini kınadıklarını ve insani yardım erişiminin kısıtlanması konusunda duydukları endişeyi dile getirdi.

İsraillilerin Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarının endişe verici bir hızla genişlediğini söyleyen Eide, " Lübnan, son on yılların en ölümcül tarihine tanıklık ediyor. Büyük bir bölgesel savaşın eşiğindeyiz. Uzun zaman önce İsrail ile barış anlaşmaları imzalamış olan komşu ülkeler bile büyük bir baskı altında. Durum her geçen saat daha da kötüye gidiyor." dedi.

Eide, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulunda dün yaptığı konuşmasına ilişkin, "Bu filmi daha önce izlemiştik. Sonunu beğenmedim. 22 yıl önce, tam da bu şehre yapılan terörist saldırılara cevaben, başka bir lider ya onunla ya da teröristlerle birlikte olduğumuzu söylemişti." değerlendirmesini yaptı.

Böylesine "siyah ve beyaz" anlayışın son derece tehlikeli olduğunu vurgulayan Eide, bunun sonucunun da iyi olmadığını kaydetti.

Eide, kalıcı barış için iki devletli çözüm dışında inandırıcı bir alternatifin bulunmadığını belirterek, Gazze ve Lübnan'da acilen ateşkes yapılması gerektiğinin altını çizdi.