Nuland: Rusya'nın Geri Çekilmesine Gerek Yoktu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nuland: Rusya'nın Geri Çekilmesine Gerek Yoktu

Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başında İstanbul'da yapılan müzakerelere ilişkin, anlaşmanın olması halinde Rusya'nın Ukrayna'dan geri çekilmek zorunda olmayacağını iddia etti.

11.09.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başında İstanbul'da yapılan müzakerelere ilişkin, anlaşmanın olması halinde Rusya'nın Ukrayna'dan geri çekilmek zorunda olmayacağını iddia etti.

Nuland, bir Youtube kanalında güncel siyasi gelişmeler ve görev süresinde yaşadıklarına ilişkin gazeteci Mikhail Zygar'a değerlendirmelerde bulundu.

Zygar, Nuland'a, savaşın başında İstanbul'daki müzakereler başarıya ulaşmak üzereyken Ukrayna yönetiminin anlaşmayı imzalamasına eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un engel olduğuna dair iddiaları sordu.

Nuland, bunu sadece müzakerecilerin "kesin" olarak bilebileceğini belirterek, o dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in " Kiev'in 5 gün içinde düşeceği hayalinin" gerçekleşmeyeceğinin belli olduğunu savundu.

Kendilerinin müzakerelerin yürütüldüğü "odada" bulunmadığı ve ne tür bir anlaşma yapılacağından "pek haberleri" olmadığını vurgulayan Nuland, o dönemde Ukrayna tarafına, "destek olmak için buradayız" mesajını verdiklerinin altını çizdi.

Ukrayna tarafının tavsiye talebi

Nuland, müzakereler sırasında Ukraynalıların kendilerinden tavsiye istediğini de dile getirerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, üzerinde çalışılan anlaşmadaki ana şartının Ukrayna'nın anlaşmadan sonra sahip olabileceği silah sistemlerinin türlerine ilişkin sınırlamalar içerdiğini ve böylece Ukrayna'nın temelde askeri bir güç olarak "kısırlaştırılacağını" anlattı.

Victoria Nuland, "Rusya üzerinde benzer bir kısıtlama yoktu. Rusya'nın geri çekilmesi gerekmiyordu. Rusya'nın, Ukrayna sınırında bir tampon bölge oluşturması gerekmiyordu." ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya varılmış olsaydı Rusya'nın askeri alanda da kısıtlamalara tabi olmayacağına iddia eden Nuland, Ukraynalı yetkililer ve diğerlerinin "bunun iyi bir anlaşma olup olmadığını" sorgulamaya başladığını ve kendilerinden tavsiye istediklerini kaydetti.

Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dahil olmak üzere Ukraynalıların tuzağa düşmek üzere olduğundan şüphelendiğini ve Putin'in anlaşmadan avantajlı çıkacağını iddia etti.

Kaynak: AA

Victoria Nuland, İstanbul, Politika, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nuland: Rusya'nın Geri Çekilmesine Gerek Yoktu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:50 Bomba iddia Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF’de işe başladı Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı
15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
14:27 Narin’in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
11:18 Doğalgaz ve elektrikte yeni dönem Faturalar artık gelire göre ödenecek Doğalgaz ve elektrikte yeni dönem! Faturalar artık gelire göre ödenecek
07:34 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:48 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
23:10 David Beckham’ın yeni işi görenleri şaşkına çevirdi David Beckham'ın yeni işi görenleri şaşkına çevirdi
22:59 Çok konuşulacak ’Narin’ tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik Çok konuşulacak 'Narin' tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik
22:55 AK Partili Hulusi Akar’dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma AK Partili Hulusi Akar'dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma
22:29 Jose Mourinho’dan Galatasaray ve Victor Osimhen için olay yaratacak sözler Jose Mourinho'dan Galatasaray ve Victor Osimhen için olay yaratacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 16:15:01. #1.13#
SON DAKİKA: Nuland: Rusya'nın Geri Çekilmesine Gerek Yoktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement