Nuland: Rusya'nın Geri Çekilmesine Gerek Yoktu

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Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başında İstanbul'da yapılan müzakerelere ilişkin, anlaşmanın olması halinde Rusya'nın Ukrayna'dan geri çekilmek zorunda olmayacağını iddia etti.

Nuland, bir Youtube kanalında güncel siyasi gelişmeler ve görev süresinde yaşadıklarına ilişkin gazeteci Mikhail Zygar'a değerlendirmelerde bulundu.

Zygar, Nuland'a, savaşın başında İstanbul'daki müzakereler başarıya ulaşmak üzereyken Ukrayna yönetiminin anlaşmayı imzalamasına eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un engel olduğuna dair iddiaları sordu.

Nuland, bunu sadece müzakerecilerin "kesin" olarak bilebileceğini belirterek, o dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in " Kiev'in 5 gün içinde düşeceği hayalinin" gerçekleşmeyeceğinin belli olduğunu savundu.

Kendilerinin müzakerelerin yürütüldüğü "odada" bulunmadığı ve ne tür bir anlaşma yapılacağından "pek haberleri" olmadığını vurgulayan Nuland, o dönemde Ukrayna tarafına, "destek olmak için buradayız" mesajını verdiklerinin altını çizdi.

Ukrayna tarafının tavsiye talebi

Nuland, müzakereler sırasında Ukraynalıların kendilerinden tavsiye istediğini de dile getirerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, üzerinde çalışılan anlaşmadaki ana şartının Ukrayna'nın anlaşmadan sonra sahip olabileceği silah sistemlerinin türlerine ilişkin sınırlamalar içerdiğini ve böylece Ukrayna'nın temelde askeri bir güç olarak "kısırlaştırılacağını" anlattı.

Victoria Nuland, "Rusya üzerinde benzer bir kısıtlama yoktu. Rusya'nın geri çekilmesi gerekmiyordu. Rusya'nın, Ukrayna sınırında bir tampon bölge oluşturması gerekmiyordu." ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya varılmış olsaydı Rusya'nın askeri alanda da kısıtlamalara tabi olmayacağına iddia eden Nuland, Ukraynalı yetkililer ve diğerlerinin "bunun iyi bir anlaşma olup olmadığını" sorgulamaya başladığını ve kendilerinden tavsiye istediklerini kaydetti.

Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dahil olmak üzere Ukraynalıların tuzağa düşmek üzere olduğundan şüphelendiğini ve Putin'in anlaşmadan avantajlı çıkacağını iddia etti.