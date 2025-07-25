Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' için partilerden 31 Temmuz'a kadar isim istedi. - Son Dakika
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Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' için partilerden 31 Temmuz'a kadar isim istedi.

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Numan Kurtulmuş, \'Terörsüz Türkiye Komisyonu\' için partilerden 31 Temmuz\'a kadar isim istedi.
25.07.2025 15:30
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Numan Kurtulmuş, \'Terörsüz Türkiye Komisyonu\' için partilerden 31 Temmuz\'a kadar isim istedi.
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Terör örgütü PKK'dan bir grubun silah bırakmasının ardından TBMM'de kurulacak olan Terörsüz Türkiye Komisyonu için start verildi. Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek görüşme gerçekleştiren Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerden 31 Temmuz'a kadar isim istedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde, terör örgütü PKK'dan 30 kişilik bir grup silahlarını yaktı. Bu adımın ardından TBMM'de kurulacak olan "Terörsüz Türkiye Komisyonu" için start verildi. Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partilerden 31 Temmuz saat 17.00'ye kadar komisyon üyelerinin isimlerini bildirmelerini istedi.

KOMİSYON 51 ÜYEDEN OLUŞACAK

51 üyeden oluşacak komisyonda AK Parti'den 21, CHP'den 10, DEM Parti ve MHP'den 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol'dan 3'er isim olacak. Ayrıca, TBMM'de grubu bulunmayan HÜDA PAR, Yeniden Refah, TİP, EMEP, DSP ve DP de komisyonda 1'er milletvekili bulunduracak.

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Son Dakika Güncel Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' için partilerden 31 Temmuz'a kadar isim istedi. - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • ro.123:
    Kendi işledikleri suça ortak arıyorlar 41 5 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    büyük şeytan abd-nato üsslerini kapatın, bırakın komisyonu momisyonu... 23 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Bedel ødeyenler konussunlar 16 1 Yanıtla
    Son Mohikan:
    Helal Be deniz tabiki Şehit Aileleri konuşsun. 1 0
  • 34ts6665:
    bilalcik olsun 6 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Ey CHP dikkat et şartları milletin onayına sunmadan, İçeriğini millet öğrenmeden bu günaha ortak olma elimiz yakanda olur ona göre 6 0 Yanıtla
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