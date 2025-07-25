Numan Kurtulmuş, \'Terörsüz Türkiye Komisyonu\' için partilerden 31 Temmuz\'a kadar isim istedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde, terör örgütü PKK'dan 30 kişilik bir grup silahlarını yaktı. Bu adımın ardından TBMM'de kurulacak olan "Terörsüz Türkiye Komisyonu" için start verildi. Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partilerden 31 Temmuz saat 17.00'ye kadar komisyon üyelerinin isimlerini bildirmelerini istedi.

KOMİSYON 51 ÜYEDEN OLUŞACAK

51 üyeden oluşacak komisyonda AK Parti'den 21, CHP'den 10, DEM Parti ve MHP'den 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol'dan 3'er isim olacak. Ayrıca, TBMM'de grubu bulunmayan HÜDA PAR, Yeniden Refah, TİP, EMEP, DSP ve DP de komisyonda 1'er milletvekili bulunduracak.