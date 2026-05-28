28.05.2026 18:09  Güncelleme: 19:34
(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 1989-1994 yıllarında başkanlık yapmış olan Prof. Dr. Nurettin Sözen, "Parti ic¸i meselelere yargı eliyle mu¨dahale edilmesi ve Baba Ocagˆına kolluk marifetiyle girilerek CHP'nin siyasi ku¨ltu¨ru¨ ve demokrasisine zarar verilmesi kabul edilemez. CHP'nin iradesini belirleyecek olan ne mahkeme salonları ne de dıs¸ mu¨dahalelerdir. CHP'nin yegane sahibi o¨rgu¨t ve parti u¨yeleridir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 1989-1994 yıllarında başkanlık yapan Sözen, CHP'deki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Sözen, açıklamasında 1954 yılında CHP'nin gençlik kollarında siyasete başladığını ve 72 yıllık partili olarak CHP'nin içinden geçtiği süreci üzülerek izlediğini belirtti.

Sözen açıklamasında şunları söyledi:

"BU PARTİDEN VE DEMOKRASİSİNDEN TEREDDÜTÜM OLMADI"

1989–1994 yılları arasında I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediye Bas¸kanlıgˆı, 2002–2007 yılları arasında ise TBMM'de Sivas Milletvekilligˆi go¨revini yu¨ru¨ttu¨m. Bugu¨n, 72 yıllık bir Cumhuriyet Halk Partili olarak partimizin ic¸inden gec¸tigˆi su¨reci u¨zu¨lerek takip ediyorum. Genc¸lik kollarından bas¸layarak o¨rgu¨tu¨n hemen her kademesinde go¨rev yapmıs¸, o¨mru¨nu¨ partisine ve Cumhuriyet degˆerlerine adamıs¸ biri olarak c¸ok iyi biliyorum ki; go¨revler gelip gec¸icidir, makamlar emanettir. Ancak siyasi sorumluluk ve Cumhuriyet Halk Partililik, o¨mu¨r boyu tas¸ınan bir vicdan, inanc¸ ve mu¨cadele meselesidir. Aktif go¨revler sona erer, bayrak yeni kus¸aklara devredilir fakat bu aidiyet hic¸bir zaman sona ermez. Sosyal demokrat bir insan olarak bu parti dıs¸ında bas¸ka c¸o¨zu¨me inanmadım. Bu partiden ve demokrasisinden hic¸bir zaman tereddu¨du¨m olmadı.

"SİYASAL ZEMİNDE VE O¨RGU¨T İRADESİ İC¸İNDE C¸O¨ZU¨LMESİ GEREKTİGˆİNE İNANIYORUM"

CHP sıradan bir siyasi parti degˆildir. Bu parti Kuvayımilliye'nin, Cumhuriyet devrimlerinin, demokrasi mu¨cadelesinin ve halk iradesinin partisidir. Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatu¨rk olan bu bu¨yu¨k siyasi gelenek, Tu¨rkiye'nin demokratikles¸me tarihinin temel tas¸ıdır. Bu nedenle CHP'de yas¸anan her gelis¸me yalnızca parti u¨yelerini degˆil, Tu¨rkiye'nin gelecegˆini de dogˆrudan ilgilendirir. Kurultaylar, CHP'nin demokratik gelenegˆinin en o¨nemli gu¨vencelerinden biridir.

2023 kurultayı sonrasında ortaya c¸ıkan tartıs¸maların yargı su¨rec¸lerine tas¸ınması, parti ic¸i demokratik is¸leyis¸in usulu¨ bakımından dogˆru degˆildir. Parti ic¸i degˆerlendirmelerin siyasal zeminde ve o¨rgu¨t iradesi ic¸inde c¸o¨zu¨lmesi gerektigˆine inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ne gec¸mis¸te ne bugu¨n hic¸bir kis¸isel ihtirasın, hic¸bir dıs¸ mu¨dahalenin ve hic¸bir dar c¸ıkar c¸evresinin yo¨nlendirebilecegˆi bir parti degˆildir. CHP'nin gerc¸ek sahibi o¨rgu¨tu¨, u¨yeleri ve halktır.

"BABA OCAGˆI'NA KOLLUK MARİFETİYLE GİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Parti ic¸i meselelere yargı eli ile mu¨dahale edilmesi ve Baba Ocagˆı'na kolluk marifetiyle girilerek CHP'nin siyasi ku¨ltu¨ru¨ ve demokrasisine zarar verilmesi kabul edilemez. CHP'nin iradesini belirleyecek olan ne mahkeme salonları ne de dıs¸ mu¨dahalelerdir. CHP'nin yega^ne sahibi o¨rgu¨t ve parti u¨yeleridir. Ac¸ıkc¸a go¨ru¨lmektedir ki CHP'nin bugu¨nlerde yas¸adıgˆı tablo, olagˆan bir parti ic¸i tartıs¸manın c¸ok o¨tesine tas¸ınmıs¸tır. Tu¨rkiye'de iktidarın uzun su¨redir muhalefeti parc¸alama, toplumun degˆis¸im umudunu zayıflatma ve CHP'yi kendi ic¸ gu¨ndemine sıkıs¸tırma yo¨nu¨ndeki c¸abaları artık genis¸ kesimler tarafından ac¸ıkc¸a go¨ru¨lmektedir. Bu su¨rec¸te kimi partililerin bu tabloya bilerek ya da bilmeyerek katkı sundugˆunu u¨zu¨lerek izliyorum.

"DEMOKRATİK REKABETİN YERİ SANDIKTIR"

Son yıllarda muhalefet belediyelerine, sec¸ilmis¸ yo¨neticilere ve toplumda kars¸ılıgˆı olan siyasetc¸ilere yo¨nelik baskıların tutuklamalar, go¨revden uzaklas¸tırmalar, siyasi nitelik tas¸ıdıgˆı yo¨nu¨nde kamuoyunda ciddi tartıs¸malara yol ac¸an yargı su¨rec¸leri ve benzeri uygulamalarla birlikte artması, hukuk devleti ilkesini zedeleyen bir go¨ru¨ntu¨ ortaya c¸ıkarmaktadır. Toplumun farklı kesimlerinde kars¸ılıgˆı olan siyasetc¸ilere yo¨nelik bu yaklas¸ım yalnızca bireyleri degˆil, demokratik siyasetin tamamını etkileyen bir sorun haline gelmis¸tir. Hic¸bir sec¸ilmis¸ iradenin ve hic¸bir siyasi akto¨ru¨n hukukun dıs¸ına itilerek siyasetin dıs¸ında bırakılması kabul edilemez bir durumdur. Bu gelis¸meler, siyasetin yargı eliyle s¸ekillendirilmesi yo¨nu¨nde bir algı olus¸turmakta ve demokratik rekabetin sagˆlıklı is¸leyis¸ine zarar vermektedir. Demokratik rekabetin yeri sandıktır, siyasetin mes¸ru alanı hukuk go¨ru¨ntu¨su¨ altında daraltılamaz.

"CHP TOPLUMUN DEGˆİS¸İM UMUDUNU TEMSİL ETMEKTEDİR"

CHP bugu¨n Tu¨rkiye'nin birinci partisi konumundadır ve toplumun degˆis¸im umudunu temsil etmektedir. Bu umudu bu¨yu¨tmek hepimizin sorumlulugˆudur. Genc¸les¸en siyaset anlayıs¸ının, o¨rgu¨t dinamizminin ve toplumsal kars¸ılıgˆı olan degˆis¸im iradesinin korunması bu¨yu¨k o¨nem tas¸ımaktadır. Partimizin enerjisi ic¸ tartıs¸malarda tu¨ketilmemeli; Tu¨rkiye'nin ekonomik krizine, adalet sorununa, genc¸lerin geleceksizligˆine ve demokrasi mu¨cadelesine yo¨neltilmelidir.

"BELİRSİZLİK UZAMAMALI"

Bu su¨rec¸te en dogˆru yol parti u¨yelerinin iradesini esas alan demokratik bir yo¨ntemle genel bas¸kanlık iradesinin dogˆrudan u¨yeler tarafından ortaya konulması ve ardından en erken tarihte kurultayın toplanarak bu iradenin o¨rgu¨t tarafından gu¨c¸lu¨ bic¸imde teyit edilmesidir. Belirsizlik uzamamalı, CHP yoluna kararlılıkla devam etmelidir. CHP kis¸ilere bagˆlı degˆil, ko¨klu¨ ilkeleriyle ayakta duran bu¨yu¨k bir c¸ınardır. Hepimiz gelir gec¸eriz, ancak CHP kalıcıdır. Bizlere du¨s¸en go¨rev kırgınlıkları bu¨yu¨tmek degˆil, partinin iktidar yu¨ru¨yu¨s¸u¨nu¨ gu¨c¸lendirmektir. 72 yıllık bir Cumhuriyet Halk Partili ve parti kıdemlisi olarak inancım s¸udur: CHP, birlik ve dayanıs¸ma ruhunu korudugˆu, o¨rgu¨tu¨n iradesine sahip c¸ıktıgˆı ve halkın degˆis¸im talebini dogˆru okudugˆu su¨rece Tu¨rkiye'nin kurucu ve birles¸tirici gu¨cu¨ olmaya devam edecektir"

Kaynak: ANKA

