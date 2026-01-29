Nuri Aslan: Ortak Özelliğimiz Tek: Vatanını, Milletini, Bayrağını Sevmek, Doyduğun ve Doğduğun Topraklara Hizmet Etmek.

Kemara: Gencer KETEN

(İSTANBUL) İBB, İstanbul'un tarihi ilçesi Beyoğlu'ndaki Cezayirli Hasan Paşa Parkı ile Şişhane Parkı'nı baştan aşağı yeniledi. İki park için düzenlenen açılış töreninde konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Bizim ortak özelliğimiz tek: Vatanını sevmek, milletini sevmek, bayrağını sevmek, doyduğun ve doğduğun topraklara hizmet etmek. Bu Ekrem İmamoğlu'nda da böyle, İnan Güney'de de böyle, Mehmet Murat Çalık'ta da böyle, bende de böyle. İstanbul'a yaptığımız her hizmeti ibadet olarak görüyoruz. Aldığımız emanet çok önemli. İstanbul'a sahip çıkmaya çalışıyoruz. Üç kez seçilmiş bir Belediye Başkanı, sadece İstanbulluların değil, sadece Türkiye'de yaşayanların değil, Avrupa'da yaşayanların da gönlüne girmiş bir belediye başkanının, cumhurbaşkanı adayının emaneti. Benim taşıdığım sorumluluk çok büyük. İstanbul'un sorumluluğu çok büyük. Emanet çok büyük. Emaneti bırakan, bir sonraki hükümeti kuracak kişi" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beyoğlu Bedrettin Mahallesi'nde yer alan Cezayirli Hasan Paşa Parkı ile Şişhane Parkı'nda sürdürdüğü yenileme çalışmalarını tamamladı. Beyoğlu'nun çehresini değiştiren yenilenmiş parkların açılışı; CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Silivri'deki hücresinden yolladığı mesaj kamuoyu ile paylaşıldı.

"İstanbul'a yaptığımız her hizmeti ibadet olarak görüyoruz"

Konuşmasına, İBB Başkanı ve 21,5 milyon vatandaşın cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den yolladığı selamı ileterek başlayan Aslan, özetle şunları söyledi:

"Buradan Ekrem Başkan'ımıza ve Beyoğlu'nun seçilmiş Belediye Başkanı, kardeşim İnan Güney'e ve tüm yol arkadaşlarıma selamlarımızı gönderiyorum. Yol arkadaşlarımız cezaevinde, bizler buradayız. Onların emanetlerine sahip çıkmak için, gece-gündüz mücadele ediyoruz, çalışıyoruz. Hizmetlerimize ara vermiyoruz. Onlar buradaymış gibi, her türlü hizmeti İstanbullulara sunmaya gayret ediyoruz, üretmeye çalışıyoruz, üretiyoruz. Ancak her açılışta içimiz buruk. Neden olduğunu size anlatmak isterim. 30 yıl sonra Beyoğlu'nun yönetiminin değişmesini sağlayan, Beyoğlu'nu bileğinin hakkıyla kazanan, Beyoğlu'nda doğmuş, yetişmiş, babası bir işçi, bizim gibi çalışarak gelmiş bir kardeşimiz, İnan kardeşimle beraber tutuklanmasından sadece bir hafta önce Beyoğlu'nda bir saha gezisi düzenledik ve bu parka geldik. Bizim ortak özelliğimiz tek: Vatanını sevmek, milletini sevmek, bayrağını sevmek, doyduğun ve doğduğun topraklara hizmet etmek. Bu Ekrem İmamoğlu'nda da böyle, İnan Güney'de de böyle, Mehmet Murat Çalık'ta da böyle, bende de böyle. Dolayısıyla bunu bir sevap gibi yapıyoruz ve ibadet olarak görüyoruz. İstanbul'a yaptığımız her hizmeti ibadet olarak görüyoruz.

"Arkadaşlarımızın suçsuz ve günahsız olduğunu, tek suçlarının İstanbul'a ve Türkiye'ye en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu biliyoruz"

Gece-gündüz İstanbul'a hizmet ediyoruz. Yaptığımız tesisleri, yaptığımız başarılı projeleri İstanbul'a anlatmak için vakit bulamıyoruz. Çünkü ya mitinglerdeyiz ya da Silivri zindanının önünde arkadaşlarımıza destek olmaya gidiyoruz. Onların yanında duruyoruz. Çünkü biz, arkadaşlarımızın suçsuz ve günahsız olduğunu, tek suçlarının İstanbul'a ve Türkiye'ye en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu biliyoruz. ve biz de bu hizmetten asla geri dönmeyeceğiz. Gözümüzü korkutmak isteyenler olabilir, etrafımızda çember kurmak isteyenler olabilir, tuzak kurmak isteyenler olabilir. Ama Allah yukarıda şahidimiz. Bizim tek inancımız, tek ibadetimiz bu topraklara hizmet etmek. Aynı zamanda aklımın, kalbimin bir tarafı da kardeşlerimin yanında. Biliyorum ki kardeşlerim, dostlarım, arkadaşlarım alnının akıyla oradan çıkacak. İnan Güney de alnının akıyla çıkacak. Çünkü bir şoför babanın, temizlikçi dedenin çocuğundan bu ülkeye zarar gelmez. Tek vereceği zarar, gereğinden fazla hizmet etmektir. Biz, ahde vefalı insanlarız. Sözümüzü yerine getirmememiz için tek yol var: Cenab-ı Allah'ın verdiği nefesi geri alması. Onun dışında bu mücadeleden asla geri durmayacağız.

Parklarımızı yenilerken büyük bir titizlikle çalıştık. Cezayirli Hasan Paşa Parkı'nda, Mayıs 2025'te yer teslimini yaptık. Yaz boyunca çalıştık. Eylül ayında parkın ilk etabını halkımızla buluşturduk. Kasım ayında yeşil alan düzenlemelerini tamamladık ve Aralık ayı itibarıyla çevre ve yol düzenlemelerini de bitirerek, parkımızı ve yollarımızı bütünüyle Beyoğluların hizmetine sunduk. Oturma alanlarıyla, çocuk oyun alanlarıyla, sanat meydanıyla burası artık Haliç kıyısında nefes alınan, buluşulan, birlikte yaşanan bir kamusal alan. Bugün aynı zamanda yenilediğimiz Şişhane Parkı'nı da açıyoruz. Eylül 2025'te yapımına başladığımız, yaklaşık 8 bin 900 metrekarelik bu alanda altyapısından aydınlatmasına kadar titiz bir yenileme süreci yürüttük. İki parkımız da Beyoğlu'na hayırlı, uğurlu olsun.

"Biz kanuna, hukuka, anayasaya ve insan haklarına saygılı olacağız"

Halkçı belediyecilik anlayışımız bize şunu söyler: Parklar ve meydanlar, kent halkınındır. Kentin hakkıdır. Burada yaşayanların hakkıdır. Biz hep ne diyoruz? Biz kanuna, hukuka, anayasaya ve insan haklarına saygılı olacağız. Bunun için de mücadele edeceğiz. Bunun için çeşitli söylemler, tuzaklar duyuyor olabilirsiniz. Kuranlar da olabilir. Ama korkmuyoruz. Millete hizmet etmekten korkmuyoruz. Ekrem Başkanımızın Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğunda, attığı ilk adımlardan biri Beylikdüzü Yaşam Vadisi'ydi ve oradayken açtı. Açtığı ilk yaşam vadisinde bu kardeşiniz Ekrem İmamoğlu'nun yanındaydı. İBB Başkanı olduğunda Ekrem İmamoğlu'nun yanındaydı. İlk Saraçhane'ye giren kişiyim ben, Yavuz Saltık'la beraber. Şu anda da İstanbul'un dört bir yanında 18 yaşam vadisiyle İstanbul'u donattığında da bu kardeşi yine yanındaydı. Yarın da öbür gün de hep yanında olacağım inşallah.

"İstanbul'un dört bir tarafına kent lokantası açtık, açmaya devam edeceğiz"

O zaman dediler ki 'Yaşam vadisiyle seçim mi kazanacaksınız?' Yok; biz millete hizmet için yaptık ama seçimi de kazandık. 'Kent lokantasıyla seçim mi kazanacaksınız?' Yok; biz yoksulun, emeklinin, öğrencinin yanında olmak için İstanbul'un dört bir tarafına kent lokantası açtık, açmaya devam edeceğiz. Çünkü biz fakirin, yoksulun yanında yer alacağız. Hiçbir gün milletimize hizmette, seçim kazanmak gayesiyle bir işlem yapmadık. İstanbul'un dört bir tarafına eşit hizmet götürdük. Tabii bu halk ne yaptı? Gönlüyle gördü. Gönül gözüyle gördü. Hizmet edeni gördü. Oyunu verdi. Biz de seçimi kazandık. Yoksa biz seçimi kazanmak için, asla bir hizmeti öne çıkarmak istemedik, istemiyoruz da. Bizim yaptıklarımızı İstanbul halkı ve Türkiye görüyor. 2019'dan bu yana, İstanbul'umuza 85 yeni aktif yeşil alan kazandırdık. 301 yeşil alanımızı yeniledik. Mevcut alanlarımızı yeniliyoruz ve yeni alanlar açıyoruz. Peki neden kente yeşil alanlar kazandırıyoruz. Çünkü yeşil alanlar, adalet demektir. Gelir düzeyi ne olursa olsun, her çocuğun eşit şartlarda oyun oynayabilmesi demektir. Dolayısıyla ne diyorduk? İstanbul'un, Türkiye'nin çocukları zenginiyle, fakiriyle eşit yaşayacaklar, eşit yurttaş olacaklar. Bunun için Ekrem İmamoğlu mücadele etti. Etmeye devam ediyor. Onun yol arkadaşları olarak bizim görevimiz de aynı mücadeleyi devam ettirmektir.

"Sevgi yüreğe düştüğü zaman, kimse ona engel olamaz"

Biz biliyoruz; İstanbul da bizi seviyor. Ekrem İmamoğlu'nu hiç görmeyenler, Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyor. Çünkü sevgi yüreğe düştüğü zaman, kimse ona engel olamaz. İstanbul'da yaşayan herkesi çok seviyoruz. Çocukları, gençleri, kadınları, büyüklerimizi, her bir hanemizi çok seviyoruz. Kentimizde yaşayan herkesin yüzü gülsün diye, güvende olsunlar diye, her gün bir önceki günden daha fazla çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Bana soruyorlar, bazen, 'yorulmuyor musun' diye. Ben de bu soruyu kendime soruyorum zaman zaman, acaba yoruluyor muyum, yorulmuyor muyum diye. Hayır yorulmuyorum. Aldığımız emanet çok önemli. İstanbul'a sahip çıkmaya çalışıyoruz. Üç kez seçilmiş bir belediye başkanı, sadece İstanbulluların değil, sadece Türkiye'de yaşayanların değil, Avrupa'da yaşayanların da gönlüne girmiş bir belediye başkanının, cumhurbaşkanı adayının emaneti. Benim taşıdığım sorumluluk çok büyük. İstanbul'un sorumluluğu çok büyük. Emanet çok büyük. Emaneti bırakan, bir sonraki hükümeti kuracak kişi. Dolayısıyla kaç kişiye nasip olur diye, her sabah kalkıyorum. Genel başkanımız bir motive ediyor beni; Ekrem İmamoğlu'nu gidiyorum, görüyorum, o bir motive ediyor.

"O sevgi, o dualar sayesinde ayaktayız"

Arkadaşlarımı gördüm. İnan Güney'i gördüm salı günü. O sevgi, o dualar sayesinde ayaktayız. Allah'ın izniyle korkmayacağız, geri durmayacağız. Kim ne söylerse söylesin İstanbul'a ve Türkiye hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugün bu parkları açıyoruz. Ama asıl büyük açılışı, Ekrem Başkanımız ve İnan kardeşimizle, omuz omuza bu meydanlarda hep beraber kucaklaştığımızda yapacağız. İşte o gün İstanbul'da tam anlamıyla bir bahar gelecek. Hani 'Mart'ın sonu bahardır' dedik ya İstanbul'da 2019'da. Yaptık mı baharı? Yaptık. Şimdi çiçeklerle, İstanbul'u ve Türkiye'yi donatacağız. Türkiye'de çiçekler açacak. Zenginleşeceğiz, yoksulluk bitecek. Ekrem İmamoğlu'nu ve bizi niye seviyorlar? Biz çünkü fakir dostuyuz. Amacımız ne? Bu ülkede kimseyi yoksul bırakmamak, fakir bırakmamak. Göreceksiniz zenginlik nasıl oluyormuş? Gönülde zengin olmayan, cebinde zengin olamaz. Önce gönlümüz zengin olacak, sonra da vatandaşımızın cebini zengin edeceğiz ve mutlu bir hayatı hep birlikte sağlayacağız."