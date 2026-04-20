Nusaybin'de Tabancayla Vurulan Gencin Cinayeti İddianameyle Aydınlatıldı

20.04.2026 11:19  Güncelleme: 11:20
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tabancayla vurularak cesedi yakılan 20 yaşındaki Ramazan Er'in cinayetiyle ilgili tutuklu kardeşlere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Olayın detayları iddianamede yer aldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsalında tabancayla vurulup cesedi yakılan, olay yerindeki 3 anahtardan yola çıkılarak kimliği belirlenen Ramazan Er (20) cinayetine ilişkin hazırlanan iddianamede tutuklu kardeşler Bilal (21) ve Yusuf Mutlu (19) hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nurullah Yüksel (21) içinse 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesi kırsalında 2 Ekim 2025'te tabancayla vurulduktan sonra yakılmış erkek cesedi bulundu. Olay yerinde tespit edilen 3 kapı kilidi anahtardan yola çıkan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, anahtarların ait olduğu ikameti belirledi. Çalışma sonucu, cesedin 3 Haziran'dan beri kayıp olan Ramazan Er'e ait olduğu tespit edildi. Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle belirlenen 14 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden kardeşler Bilal ve Yusuf Mutlu ile Nurullah Yüksel tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri biten Ramazan Er'in cenazesi, ailesine teslim edildi. Nusaybin ilçesine getirilen Ramazan Er'in cenazesi, Yeni Mohris Mezarlığı'nda defnedildi.

ARAÇ İÇERİSİNDE ÖLDÜRÜP, CESEDİ KIRSAL ALANDA YAKMIŞLAR

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, cinayetin detaylarına yer verildi. İddianameye göre, maktul ile şüpheli kardeşler arasında 2025 yılı Mayıs ayında Ramazan Er'in kardeşine ait kredi kartından nakit çekim yapılmasıyla başlayan ve 370 bin TL'ye kadar ulaşan bir borç meselesi oluştu. Parayı geri ödeyemeyen kardeşlerin, maktulü susturmak amacıyla cinayeti planladıkları ve iz takibini zorlaştırmak için kiralık araç ayarladıkları belirtildi. Olay günü 'atış talimi' bahanesiyle Ramazan Er'i kiralık araca alan kardeşlerin, Nusaybin kara yolu üzerinde park halindeyken cinayeti işledikleri değerlendirildi. İddianamede, araç içerisinde Bilal Mutlu'nun, torpido gözündeki tabancayı alarak arka koltukta oturan Ramazan Er'in önce vücuduna, ardından başına birden fazla el ateş ettiği, cinayet sonrası Nurullah Yüksel'in de yardımıyla cesedin başka bir araçla kırsal alana taşındığı, Yusuf Mutlu'nun bir istasyondan aldığı benzinle cesedi ateşe verdikleri, şüphelilerin cinayetin ardından aracı yıkadıkları ve maktule ait cep telefonunu parçalayarak yok ettikleri belirtildi.

KARDEŞLERE MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Bilal ve Yusuf Mutlu kardeşler için 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Cesedin taşınması ve delillerin gizlenmesi aşamalarında yer alan Nurullah Yüksel hakkında ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: DHA

