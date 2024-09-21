Nusret-2024 Tatbikatı Başladı - Son Dakika
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Nusret-2024 Tatbikatı Başladı

Türkiye ev sahipliğinde Nusret-2024 Tatbikatı, 22 gemi ile İzmir ve Karadeniz'de başladı.

21.09.2024 12:19
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Türkiye ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edileceği Nusret-2024 Davet Tatbikatı, İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında başladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yönetiminde Türkiye'den 13, Romanya, Bulgaristan, İspanya, Yunanistan ve İtalya'dan 9 olmak üzere toplam 22 gemi, ilk kez iki ayrı denizde icra edilecek tatbikat için görev yerlerini aldı.

Tatbikatın basın bilgilendirme toplantısı, İzmir Alsancak Limanı'na demirleyen TCG Sancaktar'da yapıldı.

Tatbikatın sevk ve idare edileceği sancak gemisi olan TCG Sancaktar'daki toplantıya tatbikata iştirak eden NATO unsurlarına ait gemi komutanları da katıldı.

Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, burada yaptığı konuşmada tatbikata adını veren Nusret Mayın Gemisi'nin 7-8 Mart 1915 tarihlerinde Çanakkale Boğazı'na 26 mayın döktüğünü ve 1. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında icra edilecek Nusret-2024 Davet Tatbikatı'nın Güney Deniz Saha Komutanlığı tarafından planlandığını ve Tatbikat Mayın Filosu Komutanlığınca sevk ve idare edileceğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Tatbikata NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 unsurlarından Romanya'ya ait 1 komuta kontrol gemisi ile İtalya, İspanya, Türkiye ve Yunanistan'dan birer mayın avlama gemisi ayrıca Azerbaycan, Malta, Romanya ve Umman'dan birer patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timi iştirak edecek. Tatbikata ABD, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan, Endonezya, Fas, Fransa, Gabon, Güney Kore, Malezya, Pakistan, Peru, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün'den toplam 33 gözlemci personel iştirak edecek."

Tatbikatın mayın döküş, mayın karşı tedbirleri ve liman ziyaretlerini de içeren 3 safhada icra edileceğini vurgulayan Aydın, Türkiye'den tatbikata 13 gemi, 3 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve çok sayıda timle birlikte toplam 940 personelin katılacağını söyledi.

Aydın, tatbikatın 2 ayrı denizde ilk defa gerçekleştirileceğini, dün itibarıyla gemilerin görev yerlerine geçtiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Türkiye, Bulgaristan ve Romanya tarafından Karadeniz'de sürüklene mayınları bulmak ve yok etme amacıyla oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) unsurları da tatbikatta ilk kez görev alacak.

Tatbikat

Tatbikat kapsamında, havadan veya gemilerle mayınlanan saha ve kanallar, mayın avlama gemileri, mayın harbi dalgıçları, patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirme timi (EOD), sualtı cihazları (ROV) ve İnsansız Otonom Sualtı Aracı (AUV) tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirilecek.

Seçkin Gözlemci Günü etkinliği 26 Eylül'de TCG Sancaktar ile İzmir Körfezi açıklarında icra edilecek olan tatbikatın son safhasında ise İzmir ve Karadeniz Ereğli'de liman ziyaretleri yapılacak.

Tatbikat, 29 Eylül'de tamamlanacak.

Kaynak: AA

Karadeniz, Güvenlik, Politika, Savunma, Türkiye, Güncel, Ereğli, izmir, Spor, Nato, Son Dakika

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