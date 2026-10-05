Ocak zammı belli gibi: İşte öğretmen, doktor ve polislerin yeni maaş listesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. Son verinin ardından milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2027 yılının ocak ayında alacağı maaş zammına ilişkin ilk 3 aylık tablo da netleşti.

İLK 3 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 5,56

TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 arttı. Böylece 2026'nın ikinci yarısının ilk 3 ayında birikimli enflasyon yüzde 5,56 seviyesine ulaştı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme kapsamında yüzde 5'lik zam uygulanacak. Buna enflasyon farkının eklenebilmesi için yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor. İlk 3 ay sonunda enflasyon yüzde 5,56'da kaldığı için şu aşamada memur ve memur emeklileri açısından enflasyon farkı oluşmadı. Nihai oran, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek.

OCAK ZAMMI İÇİN 4 FARKLI SENARYO

Yıl sonu enflasyonuna ilişkin mevcut tahminler, memur ve memur emeklilerinin ocak zammında yüzde 6,67 ile yüzde 8,05 arasında değişen dört farklı senaryoyu ortaya çıkarıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 8,70 olması bekleniyor. Bu durumda yüzde 1,59 enflasyon farkıyla birlikte toplam zam yüzde 6,67 olacak.

Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük tahminin gerçekleşmesi durumunda ise 6 aylık enflasyon yüzde 9,04'e ulaşacak. Yüzde 1,91'lik enflasyon farkıyla toplam zam oranı yüzde 7 olacak.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,61'lik yıl sonu beklentisine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,07 olacak. Bu senaryoda yüzde 2,86 enflasyon farkıyla toplam zam yüzde 8,01'e çıkacak.

AA Finans Beklenti Anketi'ndeki yüzde 29,66'lık yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi halinde ise 6 aylık enflasyon yüzde 10,11, enflasyon farkı yüzde 2,91 ve toplam zam oranı yüzde 8,05 olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 75 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Mevcut hesaplamalarda 70 bin 224 TL olan en düşük memur maaşı, yüzde 6,67'lik senaryoda 74 bin 908 TL'ye yükselecek. Yüzde 7 zam halinde maaş 75 bin 140 TL, yüzde 8,01 zam halinde 75 bin 849 TL, yüzde 8,05'lik senaryoda ise 75 bin 877 TL olacak.

Diğer unvanlarda tahmini zamlı maaş aralıkları şöyle:

Uzman doktor: 182 bin 118 TL – 184 bin 474 TL

Profesör: 163 bin 427 TL – 165 bin 541 TL

Mühendis: 116 bin 468 TL – 117 bin 974 TL

Şube müdürü: 114 bin 254 TL – 115 bin 732 TL

Araştırma görevlisi: 109 bin 634 TL – 111 bin 53 TL

Avukat: 108 bin 947 TL – 110 bin 357 TL

Başkomiser: 107 bin 995 TL – 109 bin 392 TL

Polis memuru: 98 bin 796 TL – 100 bin 74 TL

Uzman öğretmen: 98 bin 313 TL – 99 bin 585 TL

Vaiz: 92 bin 785 TL – 93 bin 985 TL

Hemşire: 90 bin 504 TL – 91 bin 675 TL

Öğretmen: 88 bin 807 TL – 89 bin 956 TL

Teknisyen: 80 bin 938 TL – 81 bin 985 TL

Memur: 77 bin 944 TL – 78 bin 952 TL

MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMLI MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut hesaplamalarda 31 bin 527 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı da dört senaryoya göre farklı seviyelere çıkacak. Yüzde 6,67 zam halinde en düşük aylık 33 bin 631 TL, yüzde 7 zam halinde 33 bin 735 TL, yüzde 8,01 zam halinde 34 bin 53 TL, yüzde 8,05 zam halinde ise 34 bin 66 TL olacak.

EMEKLİLERDE MESLEKLERE GÖRE YENİ MAAŞLAR

Tahminlerin alt ve üst sınırlarına göre bazı memur emeklilerinin maaşları şöyle hesaplanıyor:

Müsteşar: 119 bin 620 TL – 121 bin 167 TL

Genel müdür: 106 bin 10 TL – 107 bin 377 TL

Profesör: 85 bin 860 TL – 86 bin 969 TL

Pratisyen hekim: 73 bin 274 TL – 74 bin 221 TL

Kaymakam: 70 bin 246 TL – 71 bin 154 TL

Başkomiser: 51 bin 70 TL – 51 bin 731 TL

Mühendis: 50 bin 877 TL – 51 bin 532 TL

Polis memuru: 50 bin 239 TL – 50 bin 884 TL

Öğretmen: 50 bin 42 TL – 50 bin 684 TL

Hemşire: 50 bin 42 TL – 50 bin 684 TL

İmam-hatip: 50 bin 42 TL – 50 bin 684 TL

Avukat: 50 bin 42 TL – 50 bin 684 TL

Şube müdürü: 42 bin 327 TL – 42 bin 875 TL

Teknisyen: 36 bin 263 TL – 36 bin 732 TL

Memur: 33 bin 402 TL – 33 bin 834 TL

KESİN ZAM İÇİN 3 VERİ DAHA BEKLENECEK

Memur ve memur emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı kesin zam oranı henüz belli olmadı. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak ve varsa enflasyon farkıyla birlikte nihai zam oranı kesinleşecek.