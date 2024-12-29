Öcalan'dan Türk-Kürt Kardeşliği Vurgusu - Son Dakika
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Öcalan'dan Türk-Kürt Kardeşliği Vurgusu

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DEM Parti heyeti, Öcalan ile görüşmenin ardından kalıcı çözüm için katkı sunmaya hazır olduklarını bildirdi.

29.12.2024 11:40
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(ANKARA) - İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile dün görüşen DEM Parti heyeti adına yapılan yazılı açıklamada, "Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdedir" denildi. Açıklamada Öcalan'ın, "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır. Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" mesajı paylaşıldı.

DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, dün İmralı'da Öcalan ile görüşmüştü. Yaklaşık 3 saat sürdüğü belirtilen açıklamanın ardından Önder ve Buldan imzasıyla bugün yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ortadoğu ve Türkiye'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi"

"İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi. Ortadoğu ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Sayın Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur. Düşünceleri ve yaklaşımının genel çerçevesi aşağıdaki gibidir:

Muhalefetin katkı ve öneriler değerlidir

'- Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

"Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir"

Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir.'"

Öcalan\'dan Türk-Kürt Kardeşliği Vurgusu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Öcalan'dan Türk-Kürt Kardeşliği Vurgusu - Son Dakika

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