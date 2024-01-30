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Ödemiş'te evde çıkan yangında genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ödemiş'te evde çıkan yangında genç hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Emmioğlu Mahallesi Refik Sokak'ta bulunan müstakil bir evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Yangın, komşuların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yapılan incelemede Emre Kuzum'un cansız bedenine ulaşıldı. Kuzum'un dedesine ait evde yalnız kaldığı öğrenildi. Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ödemiş\'te evde çıkan yangında genç hayatını kaybetti
30.01.2024 - 14:45,
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Emmioğlu Mahallesi Refik Sokak'ta müstakil bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde yapılan incelemede Emre Kuzum'un cansız bedenine ulaşıldı.

Dedesine ait evde yalnız kaldığı öğrenilen Kuzum'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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