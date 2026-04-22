Ödemiş\'te Trafik Kazası: Ölü Sayısı 2

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin karşı yönden gelen iki otomobille çarptığı kazada ağır yaralanan Ahmet Puslu (50), kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Puslu ile birlikte kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Puslu'nun, 10 yıl önce meydana gelen bir trafik kazasında ise oğlunu kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan kazaya sebebiyet verdikten sonra olay yerinden ayrılan 35 AF 3099 plakalı otomobilin sürücüsünün E.K. olduğu belirlendi. E.K.'nin kazanın ardından kendi imkanıyla gittiği hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.

Buse BAĞCI/ ÖDEMİŞ(İzmir),