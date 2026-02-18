ODTÜ 70. Yılını Kutladı - Son Dakika
ODTÜ 70. Yılını Kutladı

18.02.2026 14:40
ODTÜ, kuruluşunun 70. yılını özel bir etkinlikle kutladı; bilim ve geleceğe dair hedefler paylaşıldı.

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), kuruluşunun 70'inci yılını akademi, öğrenciler ve mezunlarını bir araya getiren özel bir etkinlikle kutladı.

Kemal Kurdaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ODTÜ 70'inci Yıl Buluşması, üniversitenin köklü geçmişini ve geleceğe yönelik vizyonunu paylaşma amacıyla düzenlendi. Etkinlik, açılış kokteyli ile başladı. Program kapsamında izleyicilere ODTÜ'nün 70 yıllık birikimini ve değerlerini anlatan manifesto filmi gösterildi. Ardından ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, '70 Yıldan Geleceğe' başlıklı konuşmasında üniversitenin bilim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarındaki rolüne değinerek ODTÜ'nün geleceğe yönelik hedeflerini paylaştı.

'DÜNYANIN ZORLU VE ZORLAYICI PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM ÜRETMEK İSTİYORUZ'

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, konuşmasında, "Üniversitemiz 70 yıl önce kuruldu. Bu sene 70'inci yılını kutluyoruz. ODTÜ, Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en önemli üniversitelerinden bir tanesi ve bu 70 yıl boyunca bilim, teknoloji ve birçok alanda Türkiye'ye önemli katkılarda bulundu. Teknoloji transfer kavramıyla, internetle, yabancı dilde eğitimiyle, yurt dışı kampüsleriyle önemli bölgede katkılarda bulundu. Bilim alanında da yetiştirdiğimiz 160 bin mezun var. Önümüzdeki 70 yılı planlamaya başlayacağız ve şu anda içinden geçtiğimiz dönem endüstriyel devrimleri ve yapay zeka çağı gibi gerçekten çok kritik. ODTÜ olarak gerek yaptığımız araştırmalar gerekse yetiştirdiğimiz insan kaynakları ile en yenilikçi alanlarla, kurduğumuz merkezlerle, geliştirdiğimiz ulusal ve ulusal hızlı projelerle ikinci 70 yıla dünyanın zorlu ve zorlayıcı problemlerine çözüm üretmek istiyoruz. Enerji krizi, su krizi, iklim değişikliği gibi alanlar birçok disiplini içeriyor ve biz burada sadece üniversite ve ülke olarak değil, iş birlikleriyle, uluslararası iş birlikleriyle bu zorlayıcı sorunlara çözümler üreteceğiz" dedi.

'HEDEFİM ÜLKEMİZE HİZMET ETMEK'

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Yozgatlıgil, ODTÜ'nün Türkiye'de birinci sırada yer aldığını söyleyerek, "Avrupa'da ve dünyada ise önemli üniversiteler arasındayız. Biz bu noktada bir planlama yaptık. Bu çok boyutlu bir plan. Bütçesel anlamda, altyapı anlamında, insan kaynağı anlamında ve bu kapsamda da devletimiz, bizleri ciddi anlamda destekliyor ve desteklemeye devam ediyor. 70 yılda ODTÜ olarak hep beraber, birlik olarak geleceğimizi planlayacağız. Gerek teknolojide gerek sosyal bilimler alanında gerekse kültürel alanlarda iş birliklerimizle ve beraber çok çalışalım. Normal bir performans sergileyerek, her günkü performansımızı sergileyerek bu hedeflere ulaşmamız mümkün değil. Çok ciddi anlamda çalışmamız, üretmemiz ve birlik olmamız gerekiyor. Benim bütün mezunlarımıza, öğrencilerimize, akademisyenlerimize, idari personelimize ciddi anlamda birlik olarak ve çalışarak bu hedefimize varma yolunda bir kararlılık sergilemesini umuyorum. ODTÜ'nün 70'inci yılını kutluyorum. Hedefim, nice 70'li yıllarda ülkemize hizmet etmek" diye konuştu.

Etkinlikte farklı dönemlerden mezunların anılarını ve deneyimlerini paylaştığı 'ODTÜ'lü Yıllarım' söyleşisi büyük ilgi gördü. Katılımcılar, düzenlenen ödüllü Kahoot oyunu ve müzik sahnesi ile keyifli anlar yaşadı. Program, kokteyl eşliğinde gerçekleştirilen 60'lar ve 2000'ler temalı parti ile sona erdi.

Kaynak: DHA

ODTÜ 70. Yılını Kutladı

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.