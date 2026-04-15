ODTÜ'de Milli Teknoloji Atölyesi Açıldı

15.04.2026 16:30
Bakan Kacır, ODTÜ'de Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışını yaptı ve Türkiye'nin bilim desteklerini vurguladı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışını yaptı. Bakan Kacır, "2002'den bu yana TÜBİTAK'ın bilim insanlarına ve öğrencilere yönelik bursları kapsamında ODTÜ'deki 10 bin 600 öğrenci ve araştırmacıya yaklaşık 4,8 milyar lira destek verdik" dedi.

Bakan Kacır, ODTÜ bünyesindeki Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılış törenine katıldı. ODTÜ Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen törende Bakan Kacır'ın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci yer aldı. Bakan Kacır, Milli Teknoloji Atölyesi'nin hayırlı olmasını dileyerek, "Tarih boyunca bilim insanlarını himaye eden, bilgiyi en kıymetli hazinesi bilen ve bilime yatırım yapan milletler; tarihin akışına yön veren, çağ açan ve istikbali şekillendiren medeniyetler kurdu. Bilimi ihmal eden, teknolojik dönüşüme seyirci kalan toplumlarsa ne yazık ki zamanla hem ekonomik güçlerini hem de medeniyet iddialarını kaybettiler. Tarihin bizlere anlattığı bu hakikat, bugün de geçerlidir. Yapay zekadan biyoteknolojiye, uzaydan yenilenebilir enerjiye uzanan farklı sahalarda nitelikli insan kaynağı yetiştiren, altyapılar inşa eden ülkelerin dünyanın geleceğini şekillendirdiği bir çağda yaşıyoruz. Bu doğrultuda, Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmek ve ülkemizi dünyada hak ettiği konuma ulaştırmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bilimsel araştırma kapasitemizi dünyada örnek gösterilen bir konuma taşıdık" dedi.

'KADIN BULUŞÇU ORANINDA DÜNYA BİRİNCİSİYİZ'

Türkiye kaynaklı yıllık bilimsel yayın sayısının 23 yılda 9 binden 52 bine yükseltildiğini kaydeden Bakan Kacır, "Dünya genelinde en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında 22'nci sıradan 14'üncü sıraya çıktık. Araştırmacılarımızın her geçen yıl niceliği ve niteliği artan bilimsel çalışmaları, fikri mülkiyet kapasitemizde kayda değer bir ilerlemenin önünü açtı. 2002'de 414 olan yerli patent başvuru sayısı geçtiğimiz yıl 11 bin 394'e ulaştı. Yerli patent başvurularında dünyada 10'uncu sıradayız. Kadın buluşçu oranında dünya birincisiyiz. Elbette araştırmadan ürüne, fikirden patente, laboratuvardan fabrikaya uzanan zinciri kuvvetlendirmek, bilimsel araştırmaların ülkemizin kalkınma yolculuğunu hızlandırması için hayati önem arz ediyor. Bu anlayışla üniversitelerimiz ile sanayimiz arasındaki sinerjiyi güçlendirmeye yönelik adımlar attık. Üniversitelerimizdeki bilimsel bilginin ekonomik değere ve yüksek katma değerli ürünlere dönüşmesinde köprü vazifesi gören teknoparklarımızın sayısı, bundan 23 yıl önce yalnızca 2'ydi. Bugün fikirlerin ürüne, projelerin markaya dönüştüğü, nitelikli Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğü 114 teknoparkı kapsayan güçlü bir Ar-Ge ekosistemine sahibiz" diye konuştu.

'1936 PROJEYE 10,2 MİLYAR LİRA FİNANSMAN SUNDUK'

Milli Teknoloji Atölyesi'nin TÜBİTAK'ın sağladığı 30 milyon lira destekle ODTÜ bünyesinde hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Kacır, "Gençlerimizin hayallerini, fikirlerini ve projelerini hayata geçirmelerine olanak sağlayacak bir altyapıyı tesis ediyoruz. Gençlerimizin kampüs içerisinde edindikleri derin akademik bilgiyi, somut projelere ve yüksek teknolojili işlere dönüştürebileceği bir ortam sunuyoruz. Bizler yetiştirdiği mühendislerle, araştırmacılarla ve bilim insanlarıyla Milli Teknoloji Hamlemize çok kıymetli katkılar sunan ODTÜ'nün; bilimde, teknolojide ve yenilikte öncü rolünü pekiştirecek her projeyi desteklemeyi sürdüreceğiz. 2002'den bu yana TÜBİTAK'ın bilim insanlarına ve öğrencilere yönelik bursları kapsamında ODTÜ'deki 10 bin 600 öğrenci ve araştırmacıya yaklaşık 4,8 milyar lira destek verdik. Özel sektöre, akademiye ve kamuya yönelik destek programları kapsamında 1936 projeye 10,2 milyar lira finansman sunduk. Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programı'yla ülkemize dönen 31 araştırmacının çalışmalarını ODTÜ'de sürdürmesini sağladık. İnanıyorum ki bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da yetiştireceği nitelikli insan kaynağı, yürüteceği öncü araştırmalar ve geliştireceği yenilikçi projelerle ODTÜ, ülkemizin bilim ve teknoloji temelli kalkınma yolculuğuna önemli katkı sağlayacak" dedi.

YOZGATLIGİL: AY YÜZEYİNDE GÖREV YAPACAK ROVERLAR BURADA ÜRETİLİYOR

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ise Milli Teknoloji Atölyesi'nin daha önce bir arşiv binası olarak kullanıldığını belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada aynı mekanda Milli Teknoloji Atölyesi'nde bambaşka şeyler oluyor. Şimdi burada projeler üretiliyor. Hatta ay yüzeyine erişecek ve ay yüzeyinde görev yapacak roverlar (uzay keşif aracı) burada üretiliyor. Bu dönüşümün kendisi aslında çok şey anlatıyor bize. ODTÜ'de çok güçlü bir öğrenci ekosistemi var. 200'ün üzerinde öğrenci topluluğumuz bulunuyor ve bunların önemli bir kısmı doğrudan teknoloji ve girişime odaklı çalışıyor. Zaten üreten, deneyen, yarışan bir öğrenci grubumuz var. Milli Teknoloji Atölyesi ile birlikte bu üretimin çok daha hızlı ve daha somut çıktılara dönüşeceğine inanıyoruz. Burada geliştirilen projelerin kısa süre içinde yarışmalarda ve uluslararası platformlarda, firmalarda ve şirketlerde ticarileşme noktasında karşılık bulunacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışı yapıldı.

Kaynak: DHA

41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı Tonlarca mesir macunu saçılacak 41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı! Tonlarca mesir macunu saçılacak
İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı
Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma
ABD’den Kataib Hizbullah’ın lideri için 10 milyon dolar ödül ABD'den Kataib Hizbullah'ın lideri için 10 milyon dolar ödül
Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu Listede Türkiye’den de bir isim var Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var
Yolun sonu geldi Mauro Icardi’yi üzecek karar Yolun sonu geldi! Mauro Icardi'yi üzecek karar
Tacizle suçlanan ABD’li Vekil Eric Swalwell istifa kararı aldı Tacizle suçlanan ABD’li Vekil Eric Swalwell istifa kararı aldı
İsrail askerleri Filistinli eski bakanı ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldı İsrail askerleri Filistinli eski bakanı ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldı

17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
16:25
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
15:19
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
14:32
Seçim ne zaman yapılacak Erdoğan’ın yanıtı hayli net oldu
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
14:04
Kahramanmaraş’ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı
12:51
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
