Öğrenci Yemek Fiyatları İçin TBMM'ye Araştırma Önergesi

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, artan gıda fiyatlarına yönelik üniversitelerde ve KYK yemekhanelerinde, YÖK ve ilgili bakanlıkların düzenleyici tedbirler alması konularının incelenerek gerekli yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla TBMM'ye araştırma önergesi sundu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, KYK yemekhanelerinde öğrenci yemek ücretlerinin sübvanse edilmesi, üniversite kantinlerindeki ürün fiyatlarının denetime tabi tutulması, üniversite kampüslerinde gıda kooperatifleri ve uygun fiyatlı toplu yemek merkezlerinin kurulması, özel üniversitelerde fahiş yemek fiyatlarına karşı YÖK ve ilgili bakanlıkların düzenleyici tedbirler alması konularının incelenmesi için TBMM Başkanlığına araştırma önergesi sundu.

Öztunç, Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine yer vererek 2023 yılında KYK yurtlarında günlük öğrenci yemek ücretinin ortalama 30 TL olduğunu belirterek, 2024 yılında bu ücretin 52 TL'ye çıkarıldığını kaydetti. 2025 yılı itibarıyla birçok devlet üniversitesinde öğle ve akşam yemeklerinin 65-80 TL aralığına yükseldiğini aktaran Öztunç, " Türkiye'de 8 milyonu aşkın yükseköğretim öğrencisi bulunmaktadır. Barınma sorununu henüz çözemeyen bu öğrenciler, artık 'beslenme krizi' ile karşı karşıyadır. Öğrencilerin düzenli öğün tüketememesi; dikkat dağınıklığı, halsizlik, uyku bozukluğu ve psikolojik sorunlara yol açmakta, doğrudan eğitim hayatlarını olumsuz etkilemektedir" dedi.

"Her geçen gün eğitimden uzaklaşan öğrencilerimizin durumunu artık Milli Eğitim Bakanlığı bile gizleyemiyor"

Öztunç, özel üniversitelerde durumun daha vahim olduğunu vurgulayarak, " Ankara'daki bazı özel üniversitelerde tabldot yemek fiyatları 150-180 TL'ye ulaşmış; kantinlerde kahve ve küçük atıştırmalıkların 80-120 TL arasında satıldığı rapor edilmiştir. Bu tablo, yüksek öğrenim gören gençlerin yalnızca barınma değil, beslenme alanında da ciddi bir eşitsizlik yaşadığını ortaya koymaktadır. Son 4 yılda birçok öğrenci değişken sebeplerle okullarını bırakmak zorunda kalmıştır. Okulu bırakanların büyük bölümünün ekonomik sebeplerden kaynaklandığı düşünülmektedir" değerlendirmesini yaptı.

Gerekçesinde Yükseköğretim Kalite Kurulu verilerine de yer veren Öztunç, "Son dört yılda üniversiteyi terk eden öğrenci sayısı 2024'te 157 bin 530, 2023'de 149 bin 909, 2022'de 389 bin 56, 2021'de 338 bin 926 öğrenci üniversiteyi bırakmıştır. Dört yıl birlikte değerlendirildiğinde toplam sayı 1 milyon 35 bin 439 olmuştur. Her geçen gün eğitimden uzaklaşan öğrencilerimizin durumunu artık Milli Eğitim Bakanlığı bile gizleyemiyor. Binlerce öğrenci üniversite okuma hakkı kazanmasına rağmen ekonomik gerekçeler nedeniyle üniversite okuyamıyor. Ailelerin temel ihtiyaçlarından feragat ederek okutmaya çalıştığı evlatlarının üniversite okuma hayallerini elinden alan, iktidarın uyguladığı ekonomi ve eğitim politikalarıdır. Her ile üniversite açmayla övünen iktidar, o üniversitelerde öğrencilerin eğitim görebilmesini sağlayacak imkanları öğrencilerin ellerinden almaktadır" ifadesini kullandı.

"Anayasa'nın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederiz"

Mevcut durumun, eğitim hakkı ve fırsat eşitliğini tehdit ettiğini vurgulayan Öztunç, öğrencilerin beslenme ve barınma sorununa kalıcı çözüm üretmenin devletin anayasal sorumluluğu olduğunu vurguladı. Öztunç, "KYK yemekhanelerinde öğrenci yemek ücretlerinin yeniden sübvanse edilmesi, üniversite kantinlerindeki ürün fiyatlarının sıkı denetime tabi tutulması, belediyeler ve sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla öğrencilere ücretsiz veya düşük ücretli yemek desteği sağlanması, üniversite kampüslerinde gıda kooperatifleri ve uygun fiyatlı toplu yemek merkezlerinin kurulması, özel üniversitelerde fahiş yemek fiyatlarına karşı YÖK ve ilgili bakanlıkların düzenleyici tedbirler alması gibi konuların incelenerek gerekli yasal/idari düzenlemelerin yapılması için Anayasa'nın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederiz" dedi.