Öğrenciler Hakkari'de Biyoçeşitliliği İnceledi - Son Dakika
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Öğrenciler Hakkari'de Biyoçeşitliliği İnceledi

Öğrenciler Hakkari\'de Biyoçeşitliliği İnceledi
08.06.2026 13:36
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Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında Yüksekova'da biyoçeşitlilik gezisi yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yürütülen "Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı" kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen 12 öğrenci, Nehil Sazlığını gezdi, bölgedeki canlı türlerini gözlemledi.

Program kapsamında yaklaşık bir hafta önce ilçeye gelen İstanbul Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 12 öğrenci ve 2 öğretmen, kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerindeki tarihi mekanları ve doğal alanları gezdi.

Yüksekova Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesinin koordinesinde düzenlenen program çerçevesinde öğrenci ve öğretmenler, son olarak Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'na gitti.

Sazlığın çevresini gezen ve buradaki canlı türlerini gözleyen öğrenci ve öğretmenler, bölgenin bitki ve biyoçeşitliliğini görme fırsatı buldu.

Gruba rehberlik eden Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kenan Canan, AA muhabirine, "Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı" kapsamında Nehil Sazlığı'nı gezdiklerini söyledi.

Sazlıkta inceleme yaptıklarını belirten Canan, "Sazlık alanını gezdik. Nehil Sazlığı'nın kaynak kısmına ulaştık. Aynı zamanda sazlığın içerisindeki kuş türlerini gözlemleme fırsatı bulduk. Doğal kaynak suyunun çıktığı alanları gezdik." dedi.

İstanbul Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni Mustafa Tınmaz da 12 öğrenciyle ilçeye geldiklerini anlatarak, "Çok mutluyuz. Bir haftadır çok güzel faaliyetlerde bulunduk. Hakkari ve Şemdinli'de gezilmesi gereken yerleri gezdik. Herkesin bu güzel yerleri görmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Emirhan Ediz ise sazlıkta değişik kuş türleri, güneşlenen yılanları gördüklerini dile getirerek, "Yüksekova Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yerel halka çok teşekkür ediyoruz. Bizleri evlerinde misafir ettiler. Bizi her gören kişi selam verdi. Bize çay ısmarladılar. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Öğrenciler Hakkari'de Biyoçeşitliliği İnceledi - Son Dakika

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