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Öğrenciler Karnelerini Aldı

Öğrenciler Karnelerini Aldı

Gaziantep ve çevresindeki illerde öğrencilere karne törenleri düzenlendi; tatil başladı.

17.01.2025 13:16
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Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te, yarıyıl tatiline giren öğrencilere karneleri törenle verildi.

Gaziantep'te 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. Kentte 1632 okulda 707 bin 797 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali Kemal Çeber, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, karne alan öğrencileri tebrik etti.

Emeği geçen öğretmenleri kutlayan Çeber, "Cıvıl cıvıl kahkahalarla oynadığınız oyunlarda sevgiyi filizlendirmenizi, okuduğunuz kitaplarda hayallerinizi güzelleştirecek yeni dünyalara yolculuk yapmanızı diliyorum. Umudumuz, güzellikleri yeşerten değerli öğretmenlerimizde ve dünyamızı güzelleştirecek siz değerli öğrencilerimizde saklı olacak. Tatiliniz güzel geçsin." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Şahinbey ilçesine bağlı Yeşilköy İlkokulu'nda öğrencilerin karne dağıtım törenine katıldı.

Kılınç ve diğer protokol üyeleri, burada öğrencilere karnelerini verdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 826 bin öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere bugün karnelerini aldı.

Vali Hasan Şıldak, Haliliye ilçesindeki Konuklu İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Öğrencilere karnelerini veren Şıldak, tüm öğrencilere iyi tatiller dileyerek, "Bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize hayırlı, güzel tatiller diliyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. İkinci dönemde çok daha yüksek başarılarla, çok daha dinamik ve yüksek enerjiyle buluşmak üzere." ifadesini kullandı.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin ve veliler katıldı.

Malatya

Malatya Yeşilyurt Mehmet Emin Bitlis İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Vali Yardımcısı Bilal Basrı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, bir süre sohbet ettikleri birinci sınıf öğrencilerine karnelerini verdi.

Kentte 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 869 okulda 150 bin 459 öğrenci karne aldı.

Kahramanmaraş

6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da 1070 okulda 269 bin öğrenci karnelerine kavuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Dulkadiroğlu ilçesindeki Mıllış Nuri İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde, depremler sonucunda kentte ciddi yıkımların meydana geldiğini hatırlattı.

Öğrencilerle ara tatil dönemine girmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını anlatan Baydur, daha önceki yıllarda geleneksel karne dağıtım programı düzenlendiğini, bu yıl ilk defa maarif modeli kapsamında gelişim raporları dağıtıldığını bildirdi.

Baydur, uygulamaya alınan yeni modelle öğrencilerin sadece notla değerlendirilmeyeceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gelişim raporlarında esas hedef aldığımız nokta, çocuklarımızın sadece bir notla değerlendirilmesi değil, öğrenim çıktılarından hangilerini kazandı, ne aşamaya geldi, hangi konularda desteklenmeye ihtiyacı var, bu gibi hususları, çocuklarımızın bilişsel, sosyal ve ruhsal gelişimlerini detaylı şekilde irdelediğimiz, detaylandırdığımız süreci, inşallah bugün velilerimizle de paylaşmış olacağız. Depremin okullarımız üzerinde ilk başta biraz olumsuz etkileri oldu ama çok hızlı şekilde arkadaşlarımızın, eğitim ordumuzun, maarif ordumuzun hareketleriyle hızlı iyileşme sürecine gittik.

Bugün de işte depremden sonra yapılmış çok modern bir okuldayız. Derslikleriyle, laboratuvarlarıyla, fiziki donanımlarıyla çok güzel okuldayız. Bu okullarımızı inşallah hızlı şekilde eylül ayına kadar çoğaltarak gelecek sene çok daha iyi süreci arkadaşlarımızla, öğrencilerimizle yaşamayı hedefliyoruz."

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon'un da katılımıyla öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Kilis

Kilis'te eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrencilere karneleri verildi.

7 Aralık İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Kilis Valisi Tahir Şahin, öğrencilere iyi tatiller diledi, karnelerini dağıttı.

Kentte 52 bin 705 öğrenci ve 2 bin 985 öğretmen, yarıyıl tatiline girdi.

Adıyaman

Adıyaman'da 797 okulda eğitim gören 156 bin 469 öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere bugün karnelerini aldı.

Vali Osman Varol, Ayyıldız İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Karneleri veren Varol, törende, öğrencilerden ara tatilde iyi dinlenmelerini ve öğretmenlerinin verdiği talimatlara uymalarını istedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Güncel, Eğitim, Yaşam, Tatil, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler Karnelerini Aldı - Son Dakika

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