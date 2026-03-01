Öğretmene Çocuk Darp Ceza - Son Dakika
Öğretmene Çocuk Darp Ceza
01.03.2026 12:50
Kastamonu'da müzik öğretmeni, 5 yaşındaki öğrencisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle ceza aldı.

KASTAMONU'da öğrencisi T.A.Ç.'ye (5) şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan müzik öğretmeni S.T., 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından toplam 20 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Olay, 28 Şubat 2025'te Safizer Mehmet Karaman Kızılay Anaokulu'nda meydana geldi. T.A.Ç., kendisi almak için sınıfa gelen ailesine, müzik öğretmeni S.T. tarafından dövüldüğünü söyledi. Bunun üzerine öğrencinin ailesi, okul yönetiminden güvenlik kameralarını izleme talebinde bulundu ancak bu talep karşılanmadı. Aile, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Öğretmen S.T., soruşturma aşamasında verdiği ifadede, olay günü yoklama sırasında T.A.Ç.'nin sınıfta olmadığını fark ettiğini ve yaklaşık 10-15 dakika okul bahçesinde arama yaptığını ve onu bayrağın arkasına gizlenmiş halde bulduğunu söyledi. Öğretmen S.T., T.A.Ç.'yi sınıfa götürmek istediğini ancak çocuğun sınıfa girmek istemediğini, kendisine tekme atarak direndiğini öne sürdü. Çocuğa zarar gelmemesi için kucağına almak istediğini belirten S.T., direnmesi üzerine yakasından tutarak mutfağa götürdüğünü, elma yedirmek istediğini ancak çocuğun mutfaktan koridora kaçtığını ifade etti. Yaklaşık 45 dakika boyunca T.A.Ç.'yi sakinleştirmeye çalıştığını söyleyen S.T., "Kesinlikle vurmadım, darbetmedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

DARP ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

Ardından öğretmen S.T. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, sanığın çocuğa karşı kasten yaralama ve tehdit suçlarını işlediği gerekçesiyle toplam 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, ayrıca mahkumiyet halinde kamu görevinden ve bazı haklardan yoksun bırakılması istendi. Darp anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, darp raporu ve tanık beyanları da dava dosyasına girdi. Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; öğretmenin sınıfa girmek istemediğini belirten öğrencisinin zorla kolundan, kıyafetlerinden tutarak ve yerde sürükleerek sınıfa götürmeye çalıştığı, yerde oturan T.A.Ç.'ye ayağı ile vurduğu görüldü. S.T.'nin ayrıca öğrencisine parmak sallayıp 'Bittin sen, bittin' diyerek tehdit ettiği anlar da kayıt altına girdi. Dava dosyasında yer alan görüntülerde öğretmen S.T.'nin başka bir öğrenciyi hırpaladığı görüldü. Kamera inceleme tutanaklarında bu anların da yer aldığı kaydedildi.

'AYAĞIM KENDİSİNE GELDİ, TEKME ATMADIM'

Davanın ilk duruşması Kastamonu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 26 Şubat 2026 tarihinde görüldü. S.T. mahkemedeki savunmasında, "Asla darbetmedim, tekme atmadım. Ben kapıyı hızlıca açtığım için ayağım kendisine geldi, asla kendisine tekme atmadım. Evet 'Bittin sen' dedim. T.A.Ç. bana 'Aileme söylemeyin' deyince ben de ona 'Beni çok üzdün, ailene söyleyeceğim, bittin' dedim" ifadelerini kullandı.

TANIK: ÇOCUĞU KOLUNDAN ÇEKTİĞİNİ GÖRDÜM

Okul personeli tanık A.Ö. ise öğretmenin çocuğu kolundan çektiğini gördüğünü, tekme anını kamera kayıtlarından izlediğini söyledi.

T.A.Ç.'nin annesi H.Ç. de oğlunu almaya gittiğinde ağladığını ve korktuğunu belirterek, "Oğlum konuşamadı. Oğlumdan öğretmeninin kendisine davrandığı şekilde bana davranmasını istedim ve oğlum boynuma vurdu, sonrasında oğlumun boynunun kızarık olduğunu gördüm. Kamera görüntülerinde darbedildiğini ve 'Annene söyleme' denildiğini gördüm" dedi.

Sanık ise tanık beyanlarını kabul etmeyerek, öğrencinin hırçın bir çocuk olduğunu, diğer öğretmenlerin etkinliklere almak istemediğini, kendisinin ise her zaman sahip çıktığını savundu.

Mahkeme, anaokulu öğrencisine yönelik eylemleri nedeniyle yargılanan öğretmenin 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçunu işlediğine karar verdi. Kararda, sanığın çocuğu yakalayıp sürüklediği ve tekme attığının kamera kayıtlarıyla sabit olduğu belirtildi. Sanık toplam 20 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kaynak: DHA

